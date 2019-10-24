В Поморье создают "инфраструктуру чтения" и готовятся к книжному фестивалю

АРХАНГЕЛЬСК, 24 окт – РИА Новости. Дни российских издательств "Книжная осень в Архангельске" прошли в столице Поморья; ключевыми темами форума стало создание "инфраструктуры чтения" по всей области, поддержка местных книгоиздателей, а также проведение в июне 2020 года первого Абрамовского книжного фестиваля в Архангельске, сообщает пресс-служба правительства региона.

Представители Союза писателей России, Ассоциации книгоиздателей и региональных издательств, приехавшие на форум, который прошел на площадке областной научной библиотеки имени Добролюбова, обсудили с губернатором области Игорем Орловым развитие библиотечной сети в Поморье, подготовку к первому книжному фестивалю в Архангельске, приуроченному к 100-летию со дня рождения выдающегося русского писателя Федора Абрамова, а также участие области в 2020 году в московском книжном фестивале "Красная площадь".

"Для нас очень важно, чтобы и Союз писателей России, и Ассоциация книгоиздателей максимально подключали Архангельскую область к своим проектам, в которых мы всегда готовы участвовать. Не менее значима для развития инфраструктуры чтения в регионе и поддержка библиотек, сохранение и развитие которых для нашей области с ее огромными территориями очень важно, поскольку даже в самых отдаленных поселениях они являются культурными центрами для местного сообщества", – цитирует пресс-служба слова Орлова.

По словам главы региона, ежегодно библиотеки получают из бюджета области средства на закупку книг. "И если они проявляют интерес к достойным региональным изданиям, это тоже хорошая поддержка – и издательств, и библиотек", - подчеркнул Орлов.

Как сообщает пресс-служба, на "Красной площади" Архангельская область планирует представить не только книги, выпущенные региональными издательствами, но и обширную культурную программу – презентации, встречи с писателями, выступления творческих коллективов. Мероприятия также будут посвящены юбилею Федора Абрамова.

Как отмечалось на форуме, во внимании власти нуждаются не только местные авторы - области важно привлекать к себе интерес и писателей других регионов. В том числе и для этого губернатор Поморья в 2019 году учредил всероссийскую литературную премию имени Федора Абрамова "Чистая книга". По данным оргкомитета, на конкурс поступило около ста заявок из разных регионов.