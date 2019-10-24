В Поморье создают "инфраструктуру чтения" и готовятся к книжному фестивалю

АРХАНГЕЛЬСК, 24 окт – РИА Новости. Дни российских издательств "Книжная осень в Архангельске" прошли в столице Поморья; ключевыми темами форума стало создание "инфраструктуры чтения" по всей области, поддержка местных книгоиздателей, а также проведение в июне 2020 года первого Абрамовского книжного фестиваля в Архангельске, сообщает пресс-служба правительства региона.
Представители Союза писателей России, Ассоциации книгоиздателей и региональных издательств, приехавшие на форум, который прошел на площадке областной научной библиотеки имени Добролюбова, обсудили с губернатором области Игорем Орловым развитие библиотечной сети в Поморье, подготовку к первому книжному фестивалю в Архангельске, приуроченному к 100-летию со дня рождения выдающегося русского писателя Федора Абрамова, а также участие области в 2020 году в московском книжном фестивале "Красная площадь".
"Для нас очень важно, чтобы и Союз писателей России, и Ассоциация книгоиздателей максимально подключали Архангельскую область к своим проектам, в которых мы всегда готовы участвовать. Не менее значима для развития инфраструктуры чтения в регионе и поддержка библиотек, сохранение и развитие которых для нашей области с ее огромными территориями очень важно, поскольку даже в самых отдаленных поселениях они являются культурными центрами для местного сообщества", – цитирует пресс-служба слова Орлова.
По словам главы региона, ежегодно библиотеки получают из бюджета области средства на закупку книг. "И если они проявляют интерес к достойным региональным изданиям, это тоже хорошая поддержка – и издательств, и библиотек", - подчеркнул Орлов.
Как сообщает пресс-служба, на "Красной площади" Архангельская область планирует представить не только книги, выпущенные региональными издательствами, но и обширную культурную программу – презентации, встречи с писателями, выступления творческих коллективов. Мероприятия также будут посвящены юбилею Федора Абрамова.
Как отмечалось на форуме, во внимании власти нуждаются не только местные авторы - области важно привлекать к себе интерес и писателей других регионов. В том числе и для этого губернатор Поморья в 2019 году учредил всероссийскую литературную премию имени Федора Абрамова "Чистая книга". По данным оргкомитета, на конкурс поступило около ста заявок из разных регионов.
"Учреждение этой премии дало второе дыхание писательскому сообществу в нашей стране, она значима сама по себе, поскольку учреждена в память о выдающемся русском писателе и публицисте Федоре Александровиче Абрамове. Но и в денежном выражении награда тоже внушительная: победители в двух номинациях получат по 500 тысяч рублей", - приводится в сообщении комментарий председателя правления Союза писателей России Николая Иванова.