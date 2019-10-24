Матвиенко предложила доработать закон о закупках для социального питания

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает доработать законодательство о закупках для социального питания, чтобы в учреждения соцсферы не поставлялись некачественные продукты.

"Есть особые, я бы сказала, чувствительные сферы жизни, где общие для всех правила закупок не работают. Речь идет, например, о социальном питании", - сказала спикер, выступая в четверг на слушаниях, посвященных совершенствованию законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок.

Матвиенко посетовала, что закон о контрактной системе содержит бреши, которыми пользуются недобросовестные поставщики. "Отбор поставщиков ведется не по качественному критерию, а по критерию наименьшей предложенной цены. К сожалению, это приводит к тому, что в учреждения соцсферы нередко поставляются некачественные или даже просроченные продукты", - добавила она.

По словам сенатора, иногда выясняется, что подобные "фирмы" зарегистрированы в двухкомнатной квартире с уставным капиталом 10 тысяч рублей. После победы в конкурсе они "потом идут, нанимают где-то левые компании".