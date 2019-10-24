Опрос показал снижение уровня доверия украинцев к президенту снизился

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 66% населения, что на 4% меньше, чем в августе, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

На Украине весной прошли президентские выборы, в ходе которых Зеленский получил поддержку более чем 70% населения. В августе украинский Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива публиковал результаты опроса, согласно которым уровень доверия к Зеленскому был 70%.

"Больше всего сегодня доверяют волонтерам (69%), ветеранам АТО (военная операция в Донбассе – ред.) (67%), президенту Украины (66%) и армии (65%). Также высокий уровень доверия имеет церковь (56%)", - говорится в тексте опроса, опубликованном на сайте "Рейтинга" в четверг.

Кроме того, согласно данным опроса, общественным организациям доверяют 48% респондентов, городским и сельским главам - 47%, Национальной гвардии - 46%. Правительству доверяют 45% жителей Украины, Верховной раде - 44%.

Другим институтам скорее не доверяют, чем доверяют. Так, полиции не доверяют 49% (против 31%), пограничной службе - 41% и 23% соответственно, Государственному бюро расследований - 41% и 23%. Налоговым органам - 50% и 20%, таможенным органам - 51% и 19%. Больше всего украинцы не доверяют органам прокуратуры (62%) и судам (66%). Доверяют им только 14-15%.