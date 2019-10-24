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РИА Новости

Опрос показал снижение уровня доверия украинцев к президенту снизился

13:32 24.10.2019
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CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 66% населения, что на 4% меньше, чем в августе, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
На Украине весной прошли президентские выборы, в ходе которых Зеленский получил поддержку более чем 70% населения. В августе украинский Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива публиковал результаты опроса, согласно которым уровень доверия к Зеленскому был 70%.
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"Больше всего сегодня доверяют волонтерам (69%), ветеранам АТО (военная операция в Донбассе – ред.) (67%), президенту Украины (66%) и армии (65%). Также высокий уровень доверия имеет церковь (56%)", - говорится в тексте опроса, опубликованном на сайте "Рейтинга" в четверг.
Кроме того, согласно данным опроса, общественным организациям доверяют 48% респондентов, городским и сельским главам - 47%, Национальной гвардии - 46%. Правительству доверяют 45% жителей Украины, Верховной раде - 44%.
Другим институтам скорее не доверяют, чем доверяют. Так, полиции не доверяют 49% (против 31%), пограничной службе - 41% и 23% соответственно, Государственному бюро расследований - 41% и 23%. Налоговым органам - 50% и 20%, таможенным органам - 51% и 19%. Больше всего украинцы не доверяют органам прокуратуры (62%) и судам (66%). Доверяют им только 14-15%.
Каждый респондент имел возможность выбрать несколько вариантов ответов. Опрос проводился с 19 по 22 октября на всей территории Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Опрошены 2,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2%.
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