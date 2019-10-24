Госдума приняла закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, который закрепляет сокращенный рабочий день для женщин, проживающих в сельской местности.
Соответствующие поправки в Трудовой кодекс предложила внести группа депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Как ранее пояснял один из авторов инициативы первый зампред фракции ЕР Андрей Исаев, этот законопроект, в том числе, является результатом дискуссии, прошедшей в рамках отчета правительства в Госдуме. Трудовой кодекс очищается от старых нормативных актов, и был риск, что женщины на селе останутся без соцзащиты, пояснил политик. Он также отметил, что по данному вопросу были многочисленные обращения профсоюзов.
Ко второму чтению в законопроекте появилась отдельная статья о том, что установленный ранее размер повышения оплаты труда не может быть снижен после того, как этот закон вступит в силу.
Законопроект, подготовленный депутатами совместно с профсоюзами, гарантирует женщинам, которые живут и работают в сельской местности, сокращенную продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю, "при этом оплата останется прежней, как и при полной, 40-часовой рабочей неделе", отмечал ранее Володин. Кроме того, "законопроект гарантирует право сельских женщин на повышенную оплату на работах, где по условиям труда рабочий день разделен на части", говорил спикер.
Он отметил, что до сегодняшнего дня право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом, а с его принятием женщины, работающие на селе, будут защищены от риска снижения им зарплаты за укороченную неделю и недоплат за тяжелые условия труда.