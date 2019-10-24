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РИА Новости
Война в Сирии

Временных рамок нахождения турецких военных в Сирии нет, сообщили в МИД

13:30 24.10.2019 (обновлено: 13:39 24.10.2019)
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© AP Photo / Emrah GurelТурецкие военные недалеко от границы с Сирией
Турецкие военные недалеко от границы с Сирией
© AP Photo / Emrah Gurel
Турецкие военные недалеко от границы с Сирией. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Временных рамок нахождения турецких военных в зоне проведения операции "Источник мира" на территории Сирии нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Меморандум временных параметров на этот счет не устанавливает", - сказал Вершинин, отвечая на вопрос, как долго турецкие военнослужащие будут находиться на территории Сирии в рамках операции "Источник мира".
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