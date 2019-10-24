Временных рамок нахождения турецких военных в Сирии нет, сообщили в МИД

"Меморандум временных параметров на этот счет не устанавливает", - сказал Вершинин, отвечая на вопрос, как долго турецкие военнослужащие будут находиться на территории Сирии в рамках операции "Источник мира".

Во вторник президенты России и Турции подписали меморандум, который предусматривает ввод на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от границы в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до десяти километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.