Морозов отметил большое значение Африки для влияния на мировую политику

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Те державы, которые будут иметь влияние на Африканском континенте, смогут влиять и на всю мировую политику, поэтому для России важно взаимодействие со странами Африки, заявил депутат Госдумы РФ, член комитета по международным отношениям Антон Морозов на Международном экономическом форуме "Россия-Африка".

Он подчеркнул, что для России очень важно развивать сотрудничество с африканскими странами на различных уровнях, в том числе и на парламентском.

"Почему РФ уделяет такое большое внимание взаимодействию с Африкой? Давайте будем откровенны, сейчас идёт определенная борьба мировых держав за влияние, за работу на Африканском континенте. Мы прекрасно понимаем, что это континент, который развивается очень быстро, имеет огромные природные ресурсы, человеческие ресурсы. И, безусловно, те страны, великие державы, которые будут иметь влияние на континенте, будут влиять в том числе и на мировую политику", - сказал Морозов, выступая на форуме.

Депутат подчеркнул, что Россия стремится выстраивать с другими государствами доверительные, равноправные отношения и уважает суверенитет партнеров.

"Мы исходим из того, что африканцы для нас не просто народ, это государства, с которыми мы выстраиваем доверительные, равноправные и взаимовыгодные отношения. Именно в том, что Россия никогда не была метрополией и состоит наш подход к внешней политике. В нашей концепции внешней политики нет и никогда не было положений, которые навязывали бы наши стандарты и так далее. Мы всегда уважаем суверенитет наших партнеров. В этом смысле африканским государствам гораздо выгоднее сотрудничать именно с Россией, чем с другими государствами", - отметил он.