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РИА Новости
Культура

Для красной дорожки Римского кинофестиваля звезды выбрали эротичные наряды

21:58 24.10.2019
5869
На Римском кинофестивале идет борьба за главный приз — серебряную статуэтку императора Марка Аврелия. Зрителям уже показали главных претендентов: "Ирландца" Мартина Скорсезе, "Сиротский Бруклин" Эдварда Нортона, "Стриптизерш" Лорин Скафарии. Осталось увидеть новую картину Андрея Кончаловского. В ожидании "Греха" звезды на красной дорожке соревнуются в откровенности нарядов. Самые запоминающиеся образы – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Итальянская модель и актриса Мадалина Генеа для красной дорожки фильма "Ирландец" выбрала довольно строгое черное платье в пол.

Но сделала акцент на открытых плечах и с помощью массивных серег и свободно спадающих прядей создала эффект продуманной небрежности.

Модель Мадалина Генеа на красной дорожке перед премьерой фильма Ирландец (The Irishman) в рамках 14-го Международного кинофестиваля в Риме
1 из 11

Итальянская модель и актриса Мадалина Генеа для красной дорожки фильма "Ирландец" выбрала довольно строгое черное платье в пол.

Но сделала акцент на открытых плечах и с помощью массивных серег и свободно спадающих прядей создала эффект продуманной небрежности.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Модель Джада Джованелли, видимо, решила, что на премьеру "Стриптизерш" Лорин Скафарии не пустят без вызывающего наряда. И выбрала ярко красное платье с разрезами на корсаже и у бедра, которые подчеркивали ее соблазнительные формы. Образ дополнили золотые босоножки на высоком каблуке и многочисленные татуировки модели.

Модель Джада Джованелли на красной дорожке премьеры фильма режиссера Лорин Скафарии Стриптизерши (Hustlers) в рамках 14-го Международного кинофестиваля в Риме
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Модель Джада Джованелли, видимо, решила, что на премьеру "Стриптизерш" Лорин Скафарии не пустят без вызывающего наряда. И выбрала ярко красное платье с разрезами на корсаже и у бедра, которые подчеркивали ее соблазнительные формы. Образ дополнили золотые босоножки на высоком каблуке и многочисленные татуировки модели.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Певица Рошель выбрала платье, сделанное из металлических цепочек. Осознанно или нет она повторила образ актрисы Роуз Макгоун с церемонии MTV VMA 1998 года, только у той они были черные, а не золотые. Дополнительное внимание привлекали розовые волосы Рошель.

Певица Рошель на красной дорожке премьеры фильма режиссера Мэтта Тирнаура Где мой Рой Кон? (Where's My Roy Cohn?) в рамках 14-го Международного кинофестиваля в Риме
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Певица Рошель выбрала платье, сделанное из металлических цепочек. Осознанно или нет она повторила образ актрисы Роуз Макгоун с церемонии MTV VMA 1998 года, только у той они были черные, а не золотые. Дополнительное внимание привлекали розовые волосы Рошель.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Франческа Делла Раджьоне, похоже, не определилась, что ей больше по душе: оборки или фатин. Цельного образа не получилось

Спасал ситуацию ее спутник: косуха и хулиганский шейный платок неплохо смотрелись в тандеме с платьем Франчески.

Актриса Франческа Делла Раджьоне на красной дорожке премьеры фильма режиссера Лорин Скафарии Стриптизерши (Hustlers) в рамках 14-го Международного кинофестиваля в Риме
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Актриса Франческа Делла Раджьоне, похоже, не определилась, что ей больше по душе: оборки или фатин. Цельного образа не получилось

Спасал ситуацию ее спутник: косуха и хулиганский шейный платок неплохо смотрелись в тандеме с платьем Франчески.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Модель Катринел Менгиа в фотосессиях часто появляется в откровенных образах. И на Римском фестивале она не стала изменять своей манере одеваться.

На премьере фильма Эдварда Нортона "Сиротский Бруклин" выдающиеся формы Катринел были прикрыты лишь полупрозрачной белой тканью.

Актриса Катринел Менгиа на красной дорожке перед премьерой фильма Эдварда Нортона Сиротский Бруклин в рамках 14-го Международного кинофестиваля в Риме
5 из 11

Модель Катринел Менгиа в фотосессиях часто появляется в откровенных образах. И на Римском фестивале она не стала изменять своей манере одеваться.

На премьере фильма Эдварда Нортона "Сиротский Бруклин" выдающиеся формы Катринел были прикрыты лишь полупрозрачной белой тканью.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Итальянская модель и телеведущая Алессия Фабиани привыкла позировать перед камерами.

В Риме она светилась буквально всем телом, на ней был очень смелый комбинезон с блестками и открытой спиной.

Актриса Алессия Фабиани на красной дорожке перед премьерой фильма Ирландец (The Irishman) в рамках 14-го Международного кинофестиваля в Риме
6 из 11

Итальянская модель и телеведущая Алессия Фабиани привыкла позировать перед камерами.

В Риме она светилась буквально всем телом, на ней был очень смелый комбинезон с блестками и открытой спиной.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Аврора Кайте поиграла в оперную диву на красной дорожке фильма Рона Ховарда "Паваротти".

Она выбрала платье с таким декольте, с которым не стыдно выйти и на сцену "Ла Скала".

Актриса Аврора Кайте на красной дорожке премьеры фильма режиссера Рона Ховарда Паваротти (Pavarotti) в рамках 14-го Международного кинофестиваля в Риме
7 из 11

Актриса Аврора Кайте поиграла в оперную диву на красной дорожке фильма Рона Ховарда "Паваротти".

Она выбрала платье с таким декольте, с которым не стыдно выйти и на сцену "Ла Скала".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Фабиана Латини поддержала "театральную" тематику на премьере фильма Ховарда.

Пайетки, шнуровка на боку, имитирующая корсет, массивные серьги и крупные локоны – Фабиана как будто была феей из оперной сказки.

Актриса Фабиана Латини на красной дорожке премьеры фильма режиссера Рона Ховарда Паваротти (Pavarotti) в рамках 14-го Международного кинофестиваля в Риме
8 из 11

Актриса Фабиана Латини поддержала "театральную" тематику на премьере фильма Ховарда.

Пайетки, шнуровка на боку, имитирующая корсет, массивные серьги и крупные локоны – Фабиана как будто была феей из оперной сказки.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Откровенность на грани элегантности – главная идея платья телеведущей Стефании Орландо.

Розово-фиолетовый наряд выглядит строгим со спины. Но стоит Орландо повернуться анфас, как образ сразу трансформируется: вырезы на груди и на боку ничего не скрывают.

Телеведущая Стефания Орландо на красной дорожке премьеры фильма режиссера Лорин Скафарии Стриптизерши (Hustlers) в рамках 14-го Международного кинофестиваля в Риме
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Откровенность на грани элегантности – главная идея платья телеведущей Стефании Орландо.

Розово-фиолетовый наряд выглядит строгим со спины. Но стоит Орландо повернуться анфас, как образ сразу трансформируется: вырезы на груди и на боку ничего не скрывают.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса Кармен Ди Пьетро в 54 года выглядит сногсшибательно во всех смыслах. На премьере "Ирландца" она всех поразила своими формами.

Гипюровое платье с корсетом, розовая помада, аккуратные локоны – вряд ли кто-то мог не оценить ее образ.

Актриса Кармен Ди Пьетро на красной дорожке перед премьерой фильма Ирландец (The Irishman) в рамках 14-го Международного кинофестиваля в Риме
10 из 11

Актриса Кармен Ди Пьетро в 54 года выглядит сногсшибательно во всех смыслах. На премьере "Ирландца" она всех поразила своими формами.

Гипюровое платье с корсетом, розовая помада, аккуратные локоны – вряд ли кто-то мог не оценить ее образ.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Для инстаграма диджей Людовика Пагани часто фотографируется в нижнем белье и купальниках. А для выхода на фестивале она выбрала полупрозрачный блестящий наряд. Аксессуаром должен был стать бант на плече, но он померк в сравнении с глубоким декольте итальянки.

Диджей Людовика Пагани на красной дорожке премьеры фильма режиссера Лорин Скафарии Стриптизерши (Hustlers) в рамках 14-го Международного кинофестиваля в Риме
11 из 11

Для инстаграма диджей Людовика Пагани часто фотографируется в нижнем белье и купальниках. А для выхода на фестивале она выбрала полупрозрачный блестящий наряд. Аксессуаром должен был стать бант на плече, но он померк в сравнении с глубоким декольте итальянки.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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