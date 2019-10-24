Для красной дорожки Римского кинофестиваля звезды выбрали эротичные наряды

Итальянская модель и актриса Мадалина Генеа для красной дорожки фильма "Ирландец" выбрала довольно строгое черное платье в пол.
Но сделала акцент на открытых плечах и с помощью массивных серег и свободно спадающих прядей создала эффект продуманной небрежности.
Итальянская модель и актриса Мадалина Генеа для красной дорожки фильма "Ирландец" выбрала довольно строгое черное платье в пол.
Но сделала акцент на открытых плечах и с помощью массивных серег и свободно спадающих прядей создала эффект продуманной небрежности.
Модель Джада Джованелли, видимо, решила, что на премьеру "Стриптизерш" Лорин Скафарии не пустят без вызывающего наряда. И выбрала ярко красное платье с разрезами на корсаже и у бедра, которые подчеркивали ее соблазнительные формы. Образ дополнили золотые босоножки на высоком каблуке и многочисленные татуировки модели.
Модель Джада Джованелли, видимо, решила, что на премьеру "Стриптизерш" Лорин Скафарии не пустят без вызывающего наряда. И выбрала ярко красное платье с разрезами на корсаже и у бедра, которые подчеркивали ее соблазнительные формы. Образ дополнили золотые босоножки на высоком каблуке и многочисленные татуировки модели.
Певица Рошель выбрала платье, сделанное из металлических цепочек. Осознанно или нет она повторила образ актрисы Роуз Макгоун с церемонии MTV VMA 1998 года, только у той они были черные, а не золотые. Дополнительное внимание привлекали розовые волосы Рошель.
Певица Рошель выбрала платье, сделанное из металлических цепочек. Осознанно или нет она повторила образ актрисы Роуз Макгоун с церемонии MTV VMA 1998 года, только у той они были черные, а не золотые. Дополнительное внимание привлекали розовые волосы Рошель.
Актриса Франческа Делла Раджьоне, похоже, не определилась, что ей больше по душе: оборки или фатин. Цельного образа не получилось
Спасал ситуацию ее спутник: косуха и хулиганский шейный платок неплохо смотрелись в тандеме с платьем Франчески.
Актриса Франческа Делла Раджьоне, похоже, не определилась, что ей больше по душе: оборки или фатин. Цельного образа не получилось
Спасал ситуацию ее спутник: косуха и хулиганский шейный платок неплохо смотрелись в тандеме с платьем Франчески.
Модель Катринел Менгиа в фотосессиях часто появляется в откровенных образах. И на Римском фестивале она не стала изменять своей манере одеваться.
На премьере фильма Эдварда Нортона "Сиротский Бруклин" выдающиеся формы Катринел были прикрыты лишь полупрозрачной белой тканью.
Модель Катринел Менгиа в фотосессиях часто появляется в откровенных образах. И на Римском фестивале она не стала изменять своей манере одеваться.
На премьере фильма Эдварда Нортона "Сиротский Бруклин" выдающиеся формы Катринел были прикрыты лишь полупрозрачной белой тканью.
Итальянская модель и телеведущая Алессия Фабиани привыкла позировать перед камерами.
В Риме она светилась буквально всем телом, на ней был очень смелый комбинезон с блестками и открытой спиной.
Итальянская модель и телеведущая Алессия Фабиани привыкла позировать перед камерами.
В Риме она светилась буквально всем телом, на ней был очень смелый комбинезон с блестками и открытой спиной.
Актриса Аврора Кайте поиграла в оперную диву на красной дорожке фильма Рона Ховарда "Паваротти".
Она выбрала платье с таким декольте, с которым не стыдно выйти и на сцену "Ла Скала".
Актриса Аврора Кайте поиграла в оперную диву на красной дорожке фильма Рона Ховарда "Паваротти".
Она выбрала платье с таким декольте, с которым не стыдно выйти и на сцену "Ла Скала".
Актриса Фабиана Латини поддержала "театральную" тематику на премьере фильма Ховарда.
Пайетки, шнуровка на боку, имитирующая корсет, массивные серьги и крупные локоны – Фабиана как будто была феей из оперной сказки.
Актриса Фабиана Латини поддержала "театральную" тематику на премьере фильма Ховарда.
Пайетки, шнуровка на боку, имитирующая корсет, массивные серьги и крупные локоны – Фабиана как будто была феей из оперной сказки.
Откровенность на грани элегантности – главная идея платья телеведущей Стефании Орландо.
Розово-фиолетовый наряд выглядит строгим со спины. Но стоит Орландо повернуться анфас, как образ сразу трансформируется: вырезы на груди и на боку ничего не скрывают.
Откровенность на грани элегантности – главная идея платья телеведущей Стефании Орландо.
Розово-фиолетовый наряд выглядит строгим со спины. Но стоит Орландо повернуться анфас, как образ сразу трансформируется: вырезы на груди и на боку ничего не скрывают.
Актриса Кармен Ди Пьетро в 54 года выглядит сногсшибательно во всех смыслах. На премьере "Ирландца" она всех поразила своими формами.
Гипюровое платье с корсетом, розовая помада, аккуратные локоны – вряд ли кто-то мог не оценить ее образ.
Актриса Кармен Ди Пьетро в 54 года выглядит сногсшибательно во всех смыслах. На премьере "Ирландца" она всех поразила своими формами.
Гипюровое платье с корсетом, розовая помада, аккуратные локоны – вряд ли кто-то мог не оценить ее образ.
Для инстаграма диджей Людовика Пагани часто фотографируется в нижнем белье и купальниках. А для выхода на фестивале она выбрала полупрозрачный блестящий наряд. Аксессуаром должен был стать бант на плече, но он померк в сравнении с глубоким декольте итальянки.
Для инстаграма диджей Людовика Пагани часто фотографируется в нижнем белье и купальниках. А для выхода на фестивале она выбрала полупрозрачный блестящий наряд. Аксессуаром должен был стать бант на плече, но он померк в сравнении с глубоким декольте итальянки.