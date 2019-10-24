Для красной дорожки Римского кинофестиваля звезды выбрали эротичные наряды

Актриса Франческа Делла Раджьоне, похоже, не определилась, что ей больше по душе: оборки или фатин. Цельного образа не получилось

Спасал ситуацию ее спутник: косуха и хулиганский шейный платок неплохо смотрелись в тандеме с платьем Франчески.