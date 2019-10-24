Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T14:57Z
https://ria.ru/20191024/1560164442.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156017/53/1560175346_0:363:2995:2048_1036x0_80_0_0_276dedaf07278974cc41914e9daed15b.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Переговоры в Ливии по теме заключенных россиян пройдут в ноябре

13:22 24.10.2019 (обновлено: 14:57 24.10.2019)
152
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛев Деньгов на экономическом форуме "Россия - Африка" в Сочи
Лев Деньгов на экономическом форуме Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Очередной раунд переговоров в Ливии по теме заключенных россиян пройдет в ноябре, сообщил РИА Новости руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов в кулуарах форума "Россия — Африка".
В начале июля глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил о задержании в Ливии сотрудников фонда, среди которых социолог Максим Шугалей. По словам Малькевича, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Он добавил, что сотрудники фонда были задержаны еще в мае, "однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля".
Сгоревший в результате вооруженных столкновений автомобиль в Триполи, Ливия. 14 октября 2019
Вчера, 13:18Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Путин: ситуация в Ливии – результат безответственной политики
Глава отдела уголовных расследований при генеральном прокуроре Ливии ас-Садык ас-Сур ранее сообщил РИА Новости, что двух россиян задержали в Триполи за попытку повлиять на предстоящие выборы.
"Комментарии о сроках (возможного освобождения россиян - ред.) я смогу дать только после того, как мы проведем очередной раунд переговоров в Ливии. Скорее всего, в следующем месяце, в ноябре, я туда слетаю и поговорю по этому поводу еще раз. У меня в субботу встреча с представителями российской стороны непосредственно по этому вопросу. Я надеюсь, нам все удастся", - сказал Деньгов.
Он отметил, что тема задержанных в Ливии российских граждан поднималась на встрече замглавы МИД России Михаила Богданова с премьером правительства национального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем на полях форума в Сочи.
Министр иностранных дел Ливии Мухаммеда Сиялы во время встречи в Доме приемов МИД России. 12 декабря 2017
23 октября, 14:17Саммит и Экономический форум Россия – Африка
ПНС Ливии ведет переговоры о возвращении компаний из России
000000
Обсудить 0
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаЛев ДеньговЛивияРоссияВ мире
Рекомендуем
Сгоревший в результате вооруженных столкновений автомобиль в Триполи, Ливия. 14 октября 2019
Путин: ситуация в Ливии – результат безответственной политики
РИА
Новости
Флаги Украины
Большинство украинцев считает, что их стране не хватает мира, показал опрос
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко предложила доработать закон о закупках для социального питания
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Замглавы МИД России обсудил с премьером ПНС Сарраджем ситуацию в Ливии
Лента
новостей
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Глава ПНС Ливии заявил о необходимости освободить заключенных россиян
Министр иностранных дел Ливии Мухаммеда Сияла
Глава МИД ПНС Ливии исключил встречу с Хафтаром в Сочи
Министр иностранных дел Ливии Мухаммеда Сиялы во время встречи в Доме приемов МИД России. 12 декабря 2017
ПНС Ливии ведет переговоры о возвращении компаний из России
Турецкие военные недалеко от границы с Сирией
Временных рамок нахождения турецких военных в Сирии нет, сообщили в МИД
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
Власти востока Ливии попросили Россию способствовать решению кризиса
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Госдума ратифицировала соглашение СНГ о системах военной спутниковой связи
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин
Сечин предположил, кто стоит за атаками на саудовские НПЗ
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Опрос показал снижение уровня доверия украинцев к президенту снизился
Автомобили скорой помощи
В Тюменской области восемь человек госпитализировали с "гаффской болезнью"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
Лента новостейМолния