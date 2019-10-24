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РИА Новости

Сечин предположил, кто стоит за атаками на саудовские НПЗ

13:21 24.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин . Архивное фото
ВЕРОНА (Италия), 24 окт - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин не исключил, что атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии была инициирована боевиками, ушедшими из Сирии из-за действий России, в том числе в Ирак.
"Успешные действия Российской Федерации в Сирии заставили поменять дислокацию части боевиков-террористов, вытеснив их в соседние страны, в том числе в Ирак, ими, предположительно, и была инициирована недавняя атака на нефтегазовые объекты в Саудовской Аравии", - заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииРоснефтьСаудовская АравияИракСирияВ мире
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