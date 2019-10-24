Сечин предположил, кто стоит за атаками на саудовские НПЗ

"Успешные действия Российской Федерации в Сирии заставили поменять дислокацию части боевиков-террористов, вытеснив их в соседние страны, в том числе в Ирак, ими, предположительно, и была инициирована недавняя атака на нефтегазовые объекты в Саудовской Аравии", - заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме.