Сечин предположил, кто стоит за атаками на саудовские НПЗ

ВЕРОНА (Италия), 24 окт - РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин не исключил, что атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии была инициирована боевиками, ушедшими из Сирии из-за действий России, в том числе в Ирак.
"Успешные действия Российской Федерации в Сирии заставили поменять дислокацию части боевиков-террористов, вытеснив их в соседние страны, в том числе в Ирак, ими, предположительно, и была инициирована недавняя атака на нефтегазовые объекты в Саудовской Аравии", - заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме.