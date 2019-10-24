Руденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей

ТВЕРЬ, 24 окт – РИА Новости. В модернизацию стекольного завода имени Луначарского в Бологовском районе Тверской области будут вложены 700 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.

Завод был образован более ста лет назад — в 1911 году, с 1921 года действовал, как государственное предприятие. Основным видом деятельности является производство и реализация бесцветной стеклянной тары для технических, химических и пищевых жидкостей емкостью от 0,17 до 1 литра. Завод выпускал более 52 видов бутылок различной конфигурации.

Перспективы возобновления производства, на заводе, признанным банкротом в 2014 году, обсуждались на встрече губернатора области Игоря Рудени с инвестором, который ведет работы по модернизации предприятия.

На первом этапе полностью отремонтирована и реконструирована одна из печей, суточную мощность которой планируется увеличить на треть и довести до выпуска 135 тонн стекломассы. На работу приняты более ста сотрудников – местных жителей, которые прошли обучение. Инвестор также обеспечил благоустройство территории завода, обновлены цеха, построена и подготовлена к открытию бесплатная столовая для работников.Инвестиции в первый этап составили порядка 250 миллионов рублей.

На втором этапе, в 2020 году, на предприятии планируется установить четыре современные производственные линии итальянского производства, что позволит довести общую суточную мощность завода до 350-360 тонн стекломассы и обеспечит дополнительные рабочие места более чем для 300 жителей региона.

Завод уже обеспечен сбытом на предстоящие три-четыре года..

"Завод, который вы развиваете, имеет более чем столетнюю историю. Уверен, что проект, который реализовывается на нашей территории, даст хороший социально-экономический эффект и для муниципалитета, и для компании", – сказал Руденя на встрече с инвестором.

По словам главы региона, областное правительство будет и далее оказать необходимую помощь.

По данным пресс- службы, в правительстве региона создана межведомственная рабочая группа по сопровождению проекта.

В частности, область готова участвовать в приведении в порядок подъездов к предприятию.