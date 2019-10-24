Экономические ограничения не смогут остановить развитие, заявил Путин

"Экономические ограничения, продиктованные политическими соображениями, вредят развитию, конечно, но никогда не могут остановить его", - сказал он. Он также отметил, что пример Гвинейской Республики отлично это показывает. "Мы желаем вам всяческих успехов на пути развития", - добавил Путин.