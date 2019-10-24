Экономические ограничения не смогут остановить развитие, заявил Путин

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Экономические ограничения по политическим мотивам вредят развитию стран, однако не могут его остановить, заявил в ходе пленарного заседания саммита "Россия-Африка" президент РФ Владимир Путин.
"Экономические ограничения, продиктованные политическими соображениями, вредят развитию, конечно, но никогда не могут остановить его", - сказал он. Он также отметил, что пример Гвинейской Республики отлично это показывает. "Мы желаем вам всяческих успехов на пути развития", - добавил Путин.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.