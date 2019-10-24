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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Экономические ограничения не смогут остановить развитие, заявил Путин

13:19 24.10.2019 (обновлено: 16:19 24.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси на втором пленарном заседании саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси на втором пленарном заседании саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Экономические ограничения по политическим мотивам вредят развитию стран, однако не могут его остановить, заявил в ходе пленарного заседания саммита "Россия-Африка" президент РФ Владимир Путин.
"Экономические ограничения, продиктованные политическими соображениями, вредят развитию, конечно, но никогда не могут остановить его", - сказал он. Он также отметил, что пример Гвинейской Республики отлично это показывает. "Мы желаем вам всяческих успехов на пути развития", - добавил Путин.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Вчера, 12:58РИА Новости
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаВладимир ПутинРоссияВ мире
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