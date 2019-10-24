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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин: ситуация в Ливии – результат безответственной политики

13:18 24.10.2019 (обновлено: 13:44 24.10.2019)
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© REUTERS / Ismail ZitounyСгоревший в результате вооруженных столкновений автомобиль в Триполи, Ливия. 14 октября 2019
Сгоревший в результате вооруженных столкновений автомобиль в Триполи, Ливия. 14 октября 2019
© REUTERS / Ismail Zitouny
Сгоревший в результате вооруженных столкновений автомобиль в Триполи, Ливия. 14 октября 2019. Архивное фото
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Текущая ситуация в Ливии – результат безответственной политики ряда государств, которые в свое время извратили резолюцию ООН, заявил в ходе пленарного заседания саммита "Россия — Африка" президент РФ Владимир Путин.
"Мы все внимательно и с большой тревогой следим за событиями, которые развиваются в вашей стране. Считаю, что то, что сейчас происходит – это результат безответственной политики ряда государств, которые действовали в нарушение международного права в Ливии и извратили соответствующую резолюцию Совета безопасности Организации Объединенных Наций в свое время", - сказал Путин после выступления главы правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
Он также пожелал Сарраджу скорейшего восстановления мира в Ливии.
"Мы желаем вам скорейшего восстановления мира, правопорядка, и уверен, что стремление к договоренности между всеми конфликтующими сторонами должно привести к восстановлению ливийской государственности. Мы все будем способствовать именно такому процессу", - подытожил российский лидер.
Он также заявил, что любое вмешательство в дела страны извне неприемлемо. "Неприемлемо любое вмешательство во внутренние дела независимых государств, печальные последствия этого нам хорошо известны", - сказал Путин.
Сторонники правительства национального согласия в Триполи, Ливия
23 октября, 18:17Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Власти востока Ливии попросили Россию способствовать решению кризиса
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаФайез ас-СарраджВладимир ПутинЛивияРоссияВ мире
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