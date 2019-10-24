Путин: ситуация в Ливии – результат безответственной политики

"Мы все внимательно и с большой тревогой следим за событиями, которые развиваются в вашей стране. Считаю, что то, что сейчас происходит – это результат безответственной политики ряда государств, которые действовали в нарушение международного права в Ливии и извратили соответствующую резолюцию Совета безопасности Организации Объединенных Наций в свое время", - сказал Путин после выступления главы правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.