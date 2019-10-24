Бомбардировщики B-52 ВВС США выполнили учебную атаку на цели в Литве

По плану учений, авиадиспетчеры должны были определить цели, поднять самолеты в воздух и навести их. Бомбардировщики семь раз пролетели над целями — зданиями и колоннами автомобилей. С высоты примерно шесть километров они сбросили 12 инертных бомб BDU 50. Все цели были уничтожены.