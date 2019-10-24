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РИА Новости

Бомбардировщики B-52 ВВС США выполнили учебную атаку на цели в Литве

13:17 24.10.2019 (обновлено: 16:34 24.10.2019)
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CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / Boeing B-52H Stratofortress 4Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / Boeing B-52H Stratofortress 4
ВИЛЬНЮС, 24 окт — РИА Новости. Два стратегических бомбардировщика B-52 ВВС США на полигоне в Казлу-Руде в Литве впервые выполнили учебную атаку, передает Sputnik Литва со ссылкой на Минобороны республики.
"Учения <…> провели специалисты по огневой поддержке вооруженных сил Литвы, сухопутные силы Литвы и специалисты по управлению огневой поддержки США", — пишет издание.
По плану учений, авиадиспетчеры должны были определить цели, поднять самолеты в воздух и навести их. Бомбардировщики семь раз пролетели над целями — зданиями и колоннами автомобилей. С высоты примерно шесть километров они сбросили 12 инертных бомб BDU 50. Все цели были уничтожены.
По данным Sputnik, осенью 2018 года на полигоне в Казлу-Руде оборудовали и аттестовали полигон для испытаний военной авиации НАТО. Он позволяет отрабатывать удары по наземным целям, а экипажи и наземные службы учатся координировать действия.
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
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