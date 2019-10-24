В ГД внесли проект о штрафах за привлечение к агитации несовершеннолетних

"Привлечение к проведению предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лиц, которые не достигнут на день голосования возраста 18 лет, в формах и методами, которые запрещены федеральным законом, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей", - говорится в проекте закона.

Подобные нарушения могут повлечь штраф на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати до пятидесяти тысяч рублей, либо дисквалификацию на срок от 1 до 2 лет; на юридических лиц - от 50 до 100 тысяч рублей. По мнению автора законопроекта, это послужит значительным сдерживающим фактором и повлечет за собой снижение административного давления на избирателей и, в итоге, повышение доверия со стороны граждан ко всей избирательной системе в целом.