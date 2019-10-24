Володин призвал ПАСЕ защищать трудовые права граждан

СТРАСБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье призвал ПАСЕ сосредоточиться на защите не только политических, но и трудовых прав человека.

Делегация Госдумы во главе с Володиным ранее прибыла в Страсбург для участия в Европейской конференции председателей парламентов. Основная дискуссия пройдет по теме "Общий европейский дом: следующие 70 лет".

Паскье на встрече отметила работу России по выстраиванию системы защиты прав человека. Она также поблагодарила РФ за хороший прием приезжавшего в страну докладчика ПАСЕ по правам человека на Северном Кавказе Франка Швабе.

Володин в свою очередь рассказал, что в России уделяется большое внимание защите прав граждан, в том числе трудовых. Он, в частности, привел в пример инициативу, которую рассматривается в Госдуме, о гарантиях для женщин, работающих на селе, при введении для них сокращенного рабочего дня.

"Идет дискуссия о четырехдневной рабочей неделе, ее инициировал председатель правительства (Дмитрий Медведев), и в парламенте мы обсуждаем это предложение активно", - также сказал Володин.

По его словам, "важно обсуждать не только политические, но и трудовые права". Так, он акцентировал внимание на соблюдении права пилотов на отдых. Володин отметил, что нельзя проводить долгие перелеты без смены экипажа, и рассказал об опыте России в этом вопросе. "Наши пилоты имеют в этом плане (отдыха) закрепленные права", - заявил он.

Он также указал на необходимость защиты трудовых прав шахтеров. Председатель ПАСЕ согласилась с Володиным.

"Можно эти вопросы поднимать, это очень важно", - сказала Паскье.

Володин также поблагодарил Паскье за то, что она сделала многое для полноценного участия России в работе ПАСЕ.

"Народ поражать в правах нельзя. Потому что когда речь шла о лишении прав нашей делегации, это было расценено гражданами нашей страны именно как поражение в правах", - подчеркнул председатель Госдумы.

Паскье согласилась и добавила, что парламент - это место, "где нужно говорить".