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РИА Новости

ГП: уже 34 человека признаны виновными в оскорблении символов госвласти

13:14 24.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной
Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Суды назначили административное наказание уже 34 людям, признав их виновными в нарушении нового закона о борьбе с информацией, выражающей явное неуважение к государству, сообщил в четверг официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
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10 октября, 17:14РИА Новости
РКН рассказал о работе с ресурсами, содержащими оскорбления госсимволов
Генпрокуратура, по его словам, в 2019 году направила в Роскомнадзор 44 требования о принятии мер по удалению сведений, оскорбляющих государственные символы и ограничению доступа к сайтам, распространяющим такую информацию. Эти требования коснулись 82 указателей на страницы сайтов.
"Подразделениями полиции за девять месяцев составлено 56 протоколов об административном правонарушении. Судами 34 лица признаны виновными, прекращено 13 дел, девять дел сейчас на рассмотрении", - сказал Куренной в передаче на интернет-канале ведомства "Эфир".
Роскомнадзор ранее сообщал, что в 2019 году добился удаления 58 и заблокировал четыре материала, оскорбляющих символы госвласти.
Пакет законов о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам РФ, Конституции или органам власти был подписан 18 марта. Он вводит запрет на распространение информации в неприличной или унижающей достоинство форме. В случае обнаружения такой информации владельцам ресурса даются сутки на удаления такой информации с момента получения уведомления, в противном случае ресурс ждет блокировка.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
27 июня, 12:17РИА Новости
В Кремле наблюдают за правоприменением закона об оскорблении государства
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Александр КуреннойРоскомнадзорГенеральная прокуратура РФРоссияОбщество
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