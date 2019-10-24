ГП: уже 34 человека признаны виновными в оскорблении символов госвласти

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Суды назначили административное наказание уже 34 людям, признав их виновными в нарушении нового закона о борьбе с информацией, выражающей явное неуважение к государству, сообщил в четверг официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Генпрокуратура, по его словам, в 2019 году направила в Роскомнадзор 44 требования о принятии мер по удалению сведений, оскорбляющих государственные символы и ограничению доступа к сайтам, распространяющим такую информацию. Эти требования коснулись 82 указателей на страницы сайтов.

"Подразделениями полиции за девять месяцев составлено 56 протоколов об административном правонарушении. Судами 34 лица признаны виновными, прекращено 13 дел, девять дел сейчас на рассмотрении", - сказал Куренной в передаче на интернет-канале ведомства "Эфир".

Роскомнадзор ранее сообщал, что в 2019 году добился удаления 58 и заблокировал четыре материала, оскорбляющих символы госвласти.