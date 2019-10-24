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РИА Новости

В Архангельске убили мать шестерых детей

13:13 24.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт – РИА Новости. Тридцатитрехлетняя мать шестерых детей зарезана в Исакогорском округе Архангельска, подозреваемый в убийстве задержан, им оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Архангельской области.
"Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Разбой" после того, как в магазине в Исакогорке было обнаружено тело женщины с колото-резаными ранениями. Из торгового павильона похищены продукты питания, алкоголь и деньги. У убитой осталось шестеро детей, в том числе и младенческого возраста. По подозрению в совершении преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против собственности 25-летний мужчина", - сказали в СУСК.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Как добавляет региональное УМВД, по горячим следам при активном содействии жителей Исакогорского округа подозреваемый был установлен и задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. Им оказался ранее неоднократно судимый 25-летний мужчина. Из мест лишения свободы он освободился менее года назад.
"По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы. Уточняется сумма причиненного ущерба. Задержанный свою вину не признал", - добавили в пресс-службе следкома.
По информации СУСК, следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
По информации из источников, близких к правоохранительным органам региона, у погибшей есть гражданский муж, который сейчас воспитывает детей. "Вопрос об их дальнейшей опеке решается", - добавил собеседник агентства.
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