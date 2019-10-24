Калужский автоцентр КамАЗ потребовал признать банкротом Центр Хруничева

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Калужский автоцентр КамАЗ требует признать банкротом Центр имени Хруничева — одно из ведущих космических предприятий России, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.

В карточке не сообщается сумма долгов центра перед компанией, однако в судебной базе есть информация о решении челябинского арбитража взыскать с предприятия "Роскосмоса" чуть более миллиона рублей.

Из решения следует, что долг возник по договору поставки грузовика КамАЗ от 18 сентября 2018 года. Дилер передал Центру Хруничева машину по цене около трех миллионов рублей, а в оплату получил только два миллиона. На недостающую сумму и был подан иск.

Челябинский суд полностью удовлетворил требования автоцентра. При этом в судебном акте написано, что представитель Центра Хруничева в процессе не участвовал. Апелляция на решение первой инстанции не подавалась, и в сентябре оно вступило в силу.

Заявление в Арбитражный суд Москвы поступило 21 октября, к рассмотрению оно пока не принято. Комментариями сторон РИА Новости не располагает.

Один из столпов российской космической промышленности, Центр Хруничева производит ракеты-носители "Протон" и "Ангара". Его заводы находятся в Москве и Омске. На территории предприятия будет создан Национальный космический центр.