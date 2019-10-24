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РИА Новости

Калужский автоцентр КамАЗ потребовал признать банкротом Центр Хруничева

13:08 24.10.2019 (обновлено: 15:57 24.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники космического центра имени М. В. Хруничева
Сотрудники космического центра имени М. В. Хруничева
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники космического центра имени М. В. Хруничева. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Калужский автоцентр КамАЗ требует признать банкротом Центр имени Хруничева — одно из ведущих космических предприятий России, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы.
В карточке не сообщается сумма долгов центра перед компанией, однако в судебной базе есть информация о решении челябинского арбитража взыскать с предприятия "Роскосмоса" чуть более миллиона рублей.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
3 октября, 13:27РИА Новости
Центр Хруничева планирует выйти на прибыль в 2024 году, заявил Рогозин
Из решения следует, что долг возник по договору поставки грузовика КамАЗ от 18 сентября 2018 года. Дилер передал Центру Хруничева машину по цене около трех миллионов рублей, а в оплату получил только два миллиона. На недостающую сумму и был подан иск.
Челябинский суд полностью удовлетворил требования автоцентра. При этом в судебном акте написано, что представитель Центра Хруничева в процессе не участвовал. Апелляция на решение первой инстанции не подавалась, и в сентябре оно вступило в силу.
Заявление в Арбитражный суд Москвы поступило 21 октября, к рассмотрению оно пока не принято. Комментариями сторон РИА Новости не располагает.
Один из столпов российской космической промышленности, Центр Хруничева производит ракеты-носители "Протон" и "Ангара". Его заводы находятся в Москве и Омске. На территории предприятия будет создан Национальный космический центр.
С 90-х годов Центр Хруничева переживает глубокий кризис и накопил многомиллиардные долги. Недавно в "Роскосмосе" приняли очередную программу поддержки предприятия, которая, по плану, позволит стабилизировать его финансовое состояние к концу этого года. На прибыль Центр Хруничева планирует выйти как минимум в 2024 году.
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева
3 октября, 13:15РИА Новости
"Роскосмос" нашел причину проблем Центра Хруничева
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КАМАЗГКНПЦ имени М. В. ХруничеваРоссияПроисшествия
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