ИП в колониях и СИЗО могут избавить от уплаты страховых взносов

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Индивидуальные предприниматели, заключенные в колонии или находящиеся СИЗО, смогут избавиться от обязанности платить страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование. Соответствующий законопроект, подготовленный в аппарате бизнес-омбудсмена РФ, был представлен на заседании межфракционной рабочей группы Госдумы по законодательному обеспечению прав предпринимателей.

При этом замруководителя отдела по обеспечению деятельности бизнес-омбудсмена Наталья Рябова обратила внимание на наличие проблем у ИП, которые ранее осуществляли свою деятельность без привлечения других работников, а теперь находятся в местах содержания под стражей или местах лишения свободы.

Несмотря на то что они не осуществляют предпринимательскую деятельность, поскольку находятся в СИЗО и колониях, им приходит уведомления об обязанности уплатить страховые взносы. "Как показал анализ, таких предпринимателей достаточно много", - заметила Рябова. При этом она напомнила позицию Конституционного и Верховного судов РФ по данному вопросу. "Конституционный суд сказал, что если он (ИП в СИЗО – ред.) не мог, то фактически платить не за что. … Верховный суд признал, что суды правильно оценивали ситуацию, отказав Пенсионному фонду в его требованиях к ИП об истребовании этих самых платежей за тот период, когда он находился в колонии", - сказала замглавы отдела.

А на предложение распространить норму и на ИП, находящихся под домашним арестом, заметила, что при разработке законопроекта исходили все-таки из позиции КС, которая "достаточно четко и определенно выражена". А глава рабочей группы, депутат Андрей Голушко заметил, что в части домашнего ареста "нужно еще разобраться".