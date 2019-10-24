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РИА Новости

Сеул попросил Россию помочь в денуклеаризации КНДР

13:05 24.10.2019
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Сеул просит РФ о содействии по денуклеаризации КНДР, чтобы стала возможной реализация трехсторонних проектов, заявил председатель правящей Демократической партии Южной Кореи Ли Хе Чан.
"Я считаю, что и Корея, и Россия заинтересованы в продвижении таких проектов, как установление железнодорожного сообщения, а также установление газовых маршрутов на территории Южной, Северной Кореи и России. К этому мы проявляем совместный интерес. Для этого необходимо, чтобы прошел процесс денуклеаризации на Корейском полуострове. Поэтому просим о содействии процессу денуклеаризации", - заявил он на встрече с руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Сергеем Неверовым.
Трехсторонние проекты Москвы, Сеула и Пхеньяна включают установление транспортного железнодорожного сообщения из России через Северную Корею с югом полуострова, а также строительство газопровода через территорию КНДР для поставок из РФ в Южную Корею.
Железнодорожную линию Хасан-Наджин (Раджин) и сам северокорейский порт Наджин (Раджин) совместно реконструировали российская компания РЖД и КНДР. Проект "Хасан-Раджин" был запущен несколько лет назад и предполагал доставку по железной дороге из России грузов в город Наджин (Раджин) с последующей переправкой морем в порты Южной Кореи или других стран. Были осуществлены несколько поставок российского угля в Южную Корею, но в последнее время проект простаивает.
Подрыв шахты для ядерных испытаний №4 ядерного полигона Пхунгери на севере КНДР
23 октября, 13:58РИА Новости
В Сеуле заявили, что пока не видят результатов денуклеаризации КНДР
Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов в конце сентября заявил в интервью РИА Новости, что Москва считает возможным уже сегодня проводить совместное изучение технико-экономических параметров реализации проекта транскорейского трубопровода.
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