Сеул попросил Россию помочь в денуклеаризации КНДР

"Я считаю, что и Корея, и Россия заинтересованы в продвижении таких проектов, как установление железнодорожного сообщения, а также установление газовых маршрутов на территории Южной, Северной Кореи и России. К этому мы проявляем совместный интерес. Для этого необходимо, чтобы прошел процесс денуклеаризации на Корейском полуострове. Поэтому просим о содействии процессу денуклеаризации", - заявил он на встрече с руководителем фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Сергеем Неверовым.