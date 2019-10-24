Россия может направить в Венесуэлу постоянную экономическую миссию

"Партнеры (в Венесуэле - ред.) просят, чтобы мы пошли дальше по линии консультационной помощи. Может быть, посмотрим по результатам исследования и готовности российских специалистов выехать туда на постоянной основе, чтобы экономические советники, как это часто принято, находились на месте не наездами, а какое-то длительное время, вникали в микроэкономические отношения, а не только в макро", - сказал Сторчак.