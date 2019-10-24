Россия может направить в Венесуэлу постоянную экономическую миссию

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Россия рассматривает возможность направления в Венесуэлу постоянно действующей экономической миссии для более подробного изучения ситуации в экономике, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
По его словам, Венесуэла направила в Россию отчетную информацию об изменениях в экономике, которые произошли после визита предыдущей российской экспертной миссии, и российские эксперты сейчас работают с этими документами.
17 октября, 19:53РИА НовостиВенесуэла получила место в Совете ООН по правам человека
"Партнеры (в Венесуэле - ред.) просят, чтобы мы пошли дальше по линии консультационной помощи. Может быть, посмотрим по результатам исследования и готовности российских специалистов выехать туда на постоянной основе, чтобы экономические советники, как это часто принято, находились на месте не наездами, а какое-то длительное время, вникали в микроэкономические отношения, а не только в макро", - сказал Сторчак.
"Если сумеем набрать специалистов, сумеем найти соответствующее финансирование, чтобы специалисты присутствовали на месте. По крайней мере президент Мадуро хотел бы видеть отношения именно таким образом. Пока это только общая концепция, это даже не предложение конкретное. Есть военные советники, экономических я не знаю", - отметил замглавы российского Минфина..
Он не исключил, что кто-то из военных советников может войти в состав и экономической миссии. "Среди военных есть хорошие финансисты", - сказал он.