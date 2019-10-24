Главы правительств СНГ обсудят сотрудничество по цифровому развитию

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Главы правительств СНГ обсудят на заседании 25 октября сотрудничество в области цифрового развития общества, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евроазиатской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Заседание совета глав правительств СНГ пройдет в Москве.

"Заседание будет насыщено принятием целого ряда решений, в повестке его, если я не ошибаюсь, 13 вопросов. Наиболее важные вопросы, которые завтра должны быть обсуждены - это концепция сотрудничества государств-участников СНГ в области цифрового развития общества и плана первоочередных мероприятий по ее реализации, стратегия обеспечения информационной безопасности СНГ, к ним добавляется целый ряд других (вопросов)", - сказал Затулин в ходе видеомоста "ЕАЭС: перспективные направления взаимодействия" в МИА "Россия сегодня".

Депутат отметил, что "СНГ как страновое объединение продолжает свою деятельность, эта деятельность направлена на решение проблем граждан содружества".