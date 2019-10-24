Главы правительств СНГ обсудят сотрудничество по цифровому развитию

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Главы правительств СНГ обсудят на заседании 25 октября сотрудничество в области цифрового развития общества, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евроазиатской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Заседание совета глав правительств СНГ пройдет в Москве.
"Заседание будет насыщено принятием целого ряда решений, в повестке его, если я не ошибаюсь, 13 вопросов. Наиболее важные вопросы, которые завтра должны быть обсуждены - это концепция сотрудничества государств-участников СНГ в области цифрового развития общества и плана первоочередных мероприятий по ее реализации, стратегия обеспечения информационной безопасности СНГ, к ним добавляется целый ряд других (вопросов)", - сказал Затулин в ходе видеомоста "ЕАЭС: перспективные направления взаимодействия" в МИА "Россия сегодня".
Депутат отметил, что "СНГ как страновое объединение продолжает свою деятельность, эта деятельность направлена на решение проблем граждан содружества".
"На мой взгляд, если говорить об СНГ, оно выполняет свою функцию, обретенную в результате многих дискуссий, обсуждений и конфликтов в рамках СНГ. Эта функция состоит в том, чтобы оставаться площадкой для встреч и общения, оставаться организацией, которая решает насущные проблемы, которые возникают на этом пространстве. Это пространство продолжает существовать ... и продолжает требовать к себе внимания", - считает Затулин.