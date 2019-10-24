Митрополит Иларион и Архиепископ Америки обсудили межправославные отношения

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Представители Московского, Константинопольского и Антиохийского патриархатов обсудили в США ситуацию в православном мире, сообщает в четверг сайт отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

Председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион на этой неделе совершает рабочую поездку в США, в среду он посетил резиденцию главы Антиохийской архиепископии Северной Америки митрополита Северо-Американского Иосифа по его приглашению. При участии митрополита Иосифа "состоялась встреча председателя ОВЦС с главой Американской архиепископии Константинопольского патриархата митрополитом Элпидофором", говорится в сообщении.

"После обеда, который дал митрополит Иосиф, три иерарха встретились, чтобы обменяться мнениями по современной межправославной ситуации. В завершение встречи два иерарха-гостя обменялись памятными подарками", - сообщили в ОВЦС.

Встреча прошла на фоне усиливающихся разногласий между Московским патриархатом и Константинопольским - прежде всего по вопросу об украинской автокефалии. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва обладает достаточным количеством подтверждений того, что автокефалия "новой церкви" Украины была поддержана и инспирирована США, так как в политике Вашингтона появилась направление на атаку православия.