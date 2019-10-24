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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Митрополит Иларион и Архиепископ Америки обсудили межправославные отношения

13:01 24.10.2019 (обновлено: 17:07 24.10.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Представители Московского, Константинопольского и Антиохийского патриархатов обсудили в США ситуацию в православном мире, сообщает в четверг сайт отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.
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Председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион на этой неделе совершает рабочую поездку в США, в среду он посетил резиденцию главы Антиохийской архиепископии Северной Америки митрополита Северо-Американского Иосифа по его приглашению. При участии митрополита Иосифа "состоялась встреча председателя ОВЦС с главой Американской архиепископии Константинопольского патриархата митрополитом Элпидофором", говорится в сообщении.
"После обеда, который дал митрополит Иосиф, три иерарха встретились, чтобы обменяться мнениями по современной межправославной ситуации. В завершение встречи два иерарха-гостя обменялись памятными подарками", - сообщили в ОВЦС.
Встреча прошла на фоне усиливающихся разногласий между Московским патриархатом и Константинопольским - прежде всего по вопросу об украинской автокефалии. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва обладает достаточным количеством подтверждений того, что автокефалия "новой церкви" Украины была поддержана и инспирирована США, так как в политике Вашингтона появилась направление на атаку православия.
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В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "новая церковь" Украины - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦМитрополит ИларионНовости - Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковьРоссияСША
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