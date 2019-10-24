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РИА Новости

ГД приняла закон об отзыве заявления о комиссии по Женевским конвенциям

13:00 24.10.2019 (обновлено: 14:16 24.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Государственная дума ратифицировала отзыв заявления к Дополнительному протоколу о жертвах вооруженных конфликтов к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Соответствующий законопроект внес Владимир Путин, правительство его поддержало.
СССР подписал указанный протокол в 1977 году, он учреждал международную комиссию по расследованию предполагаемых нарушений гуманитарного права в рамках международного вооруженного конфликта.
В законопроекте подчеркивается, что эта комиссия с 1991 года фактически не выполняет своих функций, в ней также нет представителя России. При этом Москва уплачивает ежегодный взнос в ее бюджет.
Также указано, что в сложившейся международной обстановке существенно возрастает риск "злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств".
Таким образом, Россия не будет признавать компетенцию этой комиссии.
Здание ООН в Нью-Йорке. Архив
28 июля 2016, 00:49РИА Новости
Женевская конвенция "О статусе беженцев" (1951)Подробнее о Женевской конвенции "О статусе беженцев" (1951) читайте в справке РИА Новости.
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