ГД приняла закон об отзыве заявления о комиссии по Женевским конвенциям

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Государственная дума ратифицировала отзыв заявления к Дополнительному протоколу о жертвах вооруженных конфликтов к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.

Соответствующий законопроект внес Владимир Путин, правительство его поддержало.

СССР подписал указанный протокол в 1977 году, он учреждал международную комиссию по расследованию предполагаемых нарушений гуманитарного права в рамках международного вооруженного конфликта.

В законопроекте подчеркивается, что эта комиссия с 1991 года фактически не выполняет своих функций, в ней также нет представителя России. При этом Москва уплачивает ежегодный взнос в ее бюджет.

Также указано, что в сложившейся международной обстановке существенно возрастает риск "злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств".