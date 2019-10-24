Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T17:23Z
https://ria.ru/20191024/1560161471.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150885/67/1508856769_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_5f78dbb32087d008759084414ccb4298.jpg
РИА Новости

Киев разделил украинцев на "своих" и "неправильных", заявили в Крыму

12:57 24.10.2019 (обновлено: 17:23 24.10.2019)
634
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкПредседатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Киевские власти разделили украинскую диаспору за рубежом на "свои" и "неправильные", любой человек, чья позиция не совпадает с официальной, сразу подвергается обструкции, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
Так она прокомментировала появившееся на сайте посольства Украины в Латвии заявление посла Александра Мищенко, в котором он раскритиковал представителя "Объединение украинских обществ Латвии" (ОУОЛ) Леонида Мухина за визит в Крым и участие в круглом столе на тему "Сотрудничество с соотечественниками за рубежом", назвав саму организацию "псевдоукраинской и бутафорной".
Крым
15 октября, 04:07РИА Новости
Делегацию украинской диаспоры из США и Канады пригласили в Крым
"Для украинского МИДа существует два вида диаспор за рубежом: "свои" и "неправильные". Любой человек, чья позиция не совпадает с позицией официального Киева, сразу подвергается обструкции", - сказала РИА Новости Гридчина.
По ее словам, если украинской стороне не поменять подходы в работе МИДа, то "идеология махрового русофобства, иногда переходящего в крайний национализм, разрушит те и так немногие остатки положительного отношения к Украине в мире".
"Мы, как нормальные украинцы, как и наши предки, которые сражались в Великой Отечественной войне, в бою своих не бросаем и окажем помощь и всевозможную поддержку нашему другу Леониду Мухину", - сказала Гридчина.
Представители украинской диаспоры в середине октября посетили с ознакомительным визитом Крым. В составе делегации были жители Польши, Казахстана, Молдавии, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии, Болгарии, стран Прибалтики, а также представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вид на Ялту
14 октября, 16:06РИА Новости
Представители украинской диаспоры призвали снять санкции против Крыма
1700003
Обсудить 6
ЛатвияКрымУкраинаВ мире
Рекомендуем
Цветы на фюзеляже лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерска Донецкой области
Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу
РИА
Новости
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
В Крыму призвали иностранцев не обращать внимание на угрозы Киева
Киев
Опрос показал, в чем украинцы видят наибольшую угрозу для страны
Флаги Украины
Большинство украинцев считает, что их стране не хватает мира, показал опрос
Лента
новостей
Обелиск, установленный на месте падения малайзийского самолёта Боинг-777 в Донецкой области. 17 июля 2019
Немецкий детектив опроверг информацию о продаже данных по катастрофе МН17
Марк Эспер
Китай является для США большей угрозой, чем Россия, считает глава Пентагона
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Киеве назвали прокачку российского газа через Украину неизбежной
Объединенная следственная группа (JIT) во время презентации предварительных выводов. 24 мая 2018
Немецкий детектив отозвал предложение о передаче доказательств по МН17
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин
Сечин предположил, кто стоит за атаками на саудовские НПЗ
Сгоревший в результате вооруженных столкновений автомобиль в Триполи, Ливия. 14 октября 2019
Путин: ситуация в Ливии – результат безответственной политики
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Доходы от добычи ресурсов должны распределяться справедливо, считает Путин
Пресс-марафон с Президентом Украины Владимиром Зеленским
Опрос показал снижение уровня доверия украинцев к президенту снизился
Наталья Поклонская перед началом торжественного мероприятия, посвященного 296-летию органов прокуратуры Росси
Поклонская призвала Киев оставить претензии на Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
Лента новостейМолния