Киев разделил украинцев на "своих" и "неправильных", заявили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Киевские власти разделили украинскую диаспору за рубежом на "свои" и "неправильные", любой человек, чья позиция не совпадает с официальной, сразу подвергается обструкции, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Так она прокомментировала появившееся на сайте посольства Украины в Латвии заявление посла Александра Мищенко, в котором он раскритиковал представителя "Объединение украинских обществ Латвии" (ОУОЛ) Леонида Мухина за визит в Крым и участие в круглом столе на тему "Сотрудничество с соотечественниками за рубежом", назвав саму организацию "псевдоукраинской и бутафорной".

"Для украинского МИДа существует два вида диаспор за рубежом: "свои" и "неправильные". Любой человек, чья позиция не совпадает с позицией официального Киева, сразу подвергается обструкции", - сказала РИА Новости Гридчина.

По ее словам, если украинской стороне не поменять подходы в работе МИДа, то "идеология махрового русофобства, иногда переходящего в крайний национализм, разрушит те и так немногие остатки положительного отношения к Украине в мире".

"Мы, как нормальные украинцы, как и наши предки, которые сражались в Великой Отечественной войне, в бою своих не бросаем и окажем помощь и всевозможную поддержку нашему другу Леониду Мухину", - сказала Гридчина.

Представители украинской диаспоры в середине октября посетили с ознакомительным визитом Крым. В составе делегации были жители Польши, Казахстана, Молдавии, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии, Болгарии, стран Прибалтики, а также представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.