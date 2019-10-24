Киев разделил украинцев на "своих" и "неправильных", заявили в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости. Киевские власти разделили украинскую диаспору за рубежом на "свои" и "неправильные", любой человек, чья позиция не совпадает с официальной, сразу подвергается обструкции, заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
Так она прокомментировала появившееся на сайте посольства Украины в Латвии заявление посла Александра Мищенко, в котором он раскритиковал представителя "Объединение украинских обществ Латвии" (ОУОЛ) Леонида Мухина за визит в Крым и участие в круглом столе на тему "Сотрудничество с соотечественниками за рубежом", назвав саму организацию "псевдоукраинской и бутафорной".
"Для украинского МИДа существует два вида диаспор за рубежом: "свои" и "неправильные". Любой человек, чья позиция не совпадает с позицией официального Киева, сразу подвергается обструкции", - сказала РИА Новости Гридчина.
По ее словам, если украинской стороне не поменять подходы в работе МИДа, то "идеология махрового русофобства, иногда переходящего в крайний национализм, разрушит те и так немногие остатки положительного отношения к Украине в мире".
"Мы, как нормальные украинцы, как и наши предки, которые сражались в Великой Отечественной войне, в бою своих не бросаем и окажем помощь и всевозможную поддержку нашему другу Леониду Мухину", - сказала Гридчина.
Представители украинской диаспоры в середине октября посетили с ознакомительным визитом Крым. В составе делегации были жители Польши, Казахстана, Молдавии, Белоруссии, Германии, Киргизии, Грузии, Болгарии, стран Прибалтики, а также представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".