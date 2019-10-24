Доходы от добычи ресурсов должны распределяться справедливо, считает Путин

Ранее в ходе выступления на саммите президент Демократической республики Конго (ДРК) Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо отметил, что страна сталкивается с проблемой разделения доходов от добычи полезных ископаемых между республикой и инвесторами. Он уточнил, что в период с 2010 по 2014 год нефтяные и горнорудные компании заработали около 42 миллиардов долларов, а в бюджет страны попало только 6 миллиардов.

"Что касается справедливого распределения доходов от освоения ресурсов - это вопрос, который стоит перед всеми, кто работает в этой сфере. Как ни покажется странным, но и сама Россия в конце 90-х - начале 2000-х годов столкнулась с этими вопросами и проблемами, особенно в рамках так называемых концессионных соглашений. Но мы решили эти проблемы с нашими партнерами", - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита "Россия — Африка".