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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Доходы от добычи ресурсов должны распределяться справедливо, считает Путин

12:55 24.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита "Россия - Африка"
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что проблему распределения доходов от добычи полезных ископаемых между государством и инвесторами можно решить при использовании справедливого подхода и наличии доброй воли.
Ранее в ходе выступления на саммите президент Демократической республики Конго (ДРК) Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо отметил, что страна сталкивается с проблемой разделения доходов от добычи полезных ископаемых между республикой и инвесторами. Он уточнил, что в период с 2010 по 2014 год нефтяные и горнорудные компании заработали около 42 миллиардов долларов, а в бюджет страны попало только 6 миллиардов.
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
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"Что касается справедливого распределения доходов от освоения ресурсов - это вопрос, который стоит перед всеми, кто работает в этой сфере. Как ни покажется странным, но и сама Россия в конце 90-х - начале 2000-х годов столкнулась с этими вопросами и проблемами, особенно в рамках так называемых концессионных соглашений. Но мы решили эти проблемы с нашими партнерами", - сказал Путин в ходе пленарного заседания саммита "Россия — Африка".
"Я думаю, что когда все задумываются о том, что это распределение должно быть справедливым и в отношении инвесторов, и в отношении тех стран, где они работают, то найти эти решения всегда можно, при доброй воле", - добавил российский президент.
Экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо (второй слева) во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаФеликс Антуан ЧисекедиВладимир ПутинДемократическая Республика КонгоРоссияЭкономика
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