США стали главным бенефициаром санкций против Ирана, заявил Сечин

ВЕРОНА (Италия), 24 окт - РИА Новости. США стали главным бенефициаром санкций против Ирана, нарастив в 2018 году поставки нефти в ЕС в 2,5 раза, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме.

"Соединённые Штаты в 2018 году увеличили поставки своей нефти в ЕС в 2,5 раза, с 9 миллионов до 23 миллионов тонн. Именно они стали главным бенефициаром санкционных ограничений на европейском рынке", - заявил Сечин.

По его словам, США "фактически распространяют свою юрисдикцию на другие страны, в том числе на Евросоюз, который вынужден подчиняться санкционной политике Америки.

Сечин также отметил, что за 2018 год импорт нефти из Ирана в ЕС снизился на треть, на 32,3%, и продолжает сокращаться в 2019 году.

"Подчеркнем, что разрыв сделки с Ираном – это серьёзный удар по безопасности поставок из стран Ближнего Востока, и нам ещё предстоит оценить потери мирового энергетического рынка от этого решения", - добавил Сечин.