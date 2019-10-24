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РИА Новости

США стали главным бенефициаром санкций против Ирана, заявил Сечин

12:52 24.10.2019 (обновлено: 13:15 24.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкИгорь Сечин
Игорь Сечин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Игорь Сечин. Архивное фото
ВЕРОНА (Италия), 24 окт - РИА Новости. США стали главным бенефициаром санкций против Ирана, нарастив в 2018 году поставки нефти в ЕС в 2,5 раза, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме.
"Соединённые Штаты в 2018 году увеличили поставки своей нефти в ЕС в 2,5 раза, с 9 миллионов до 23 миллионов тонн. Именно они стали главным бенефициаром санкционных ограничений на европейском рынке", - заявил Сечин.
По его словам, США "фактически распространяют свою юрисдикцию на другие страны, в том числе на Евросоюз, который вынужден подчиняться санкционной политике Америки.
Сечин также отметил, что за 2018 год импорт нефти из Ирана в ЕС снизился на треть, на 32,3%, и продолжает сокращаться в 2019 году.
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"Подчеркнем, что разрыв сделки с Ираном – это серьёзный удар по безопасности поставок из стран Ближнего Востока, и нам ещё предстоит оценить потери мирового энергетического рынка от этого решения", - добавил Сечин.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
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Игорь СечинИранСШАЭкономика
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