Грузия экстрадировала в Россию фигуранта дела об убийстве следователя

ТБИЛИСИ, 24 окт — РИА Новости. Тбилиси передал Москве хакера Ярослава Сумбаева, который является фигурантом дела об убийстве подмосковного следователя Евгении Шишкиной, заявил РИА Новости сотрудник КПП "Казбеги — Ларс" на грузино-российской границе.

"Процедура экстрадиции уже завершена", — уточнил он.

Ранее Сумбаев, подозреваемый в причастности к убийству Шишкиной, после задержания в Тбилиси попросил у грузинских властей предоставить ему убежище, однако суд принял решение о выдаче России.