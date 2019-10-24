Грузия экстрадировала в Россию фигуранта дела об убийстве следователя

ТБИЛИСИ, 24 окт — РИА Новости. Тбилиси передал Москве хакера Ярослава Сумбаева, который является фигурантом дела об убийстве подмосковного следователя Евгении Шишкиной, заявил РИА Новости сотрудник КПП "Казбеги — Ларс" на грузино-российской границе.
"Процедура экстрадиции уже завершена", — уточнил он.
Ранее Сумбаев, подозреваемый в причастности к убийству Шишкиной, после задержания в Тбилиси попросил у грузинских властей предоставить ему убежище, однако суд принял решение о выдаче России.
Подполковник юстиции Шишкина занимала должность следователя по особо важным делам управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу. Ее застрелили в октябре 2018 года. Возможным организатором убийства, как писали СМИ, следствие считает IT-специалиста Сумбаева.
10 октября 2018, 14:44РИА НовостиСледователя в Подмосковье убили из-за ее профессиональной деятельности