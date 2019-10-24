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РИА Новости

Грузия экстрадировала в Россию фигуранта дела об убийстве следователя

12:52 24.10.2019 (обновлено: 14:14 24.10.2019)
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© Фото : Ministry of Finance of GeorgiaКонтрольно-пропускной пункт "Казбеги" на грузино-российской границе
Контрольно-пропускной пункт Казбеги на грузино-российской границе
© Фото : Ministry of Finance of Georgia
Контрольно-пропускной пункт "Казбеги" на грузино-российской границе. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 24 окт — РИА Новости. Тбилиси передал Москве хакера Ярослава Сумбаева, который является фигурантом дела об убийстве подмосковного следователя Евгении Шишкиной, заявил РИА Новости сотрудник КПП "Казбеги — Ларс" на грузино-российской границе.

"Процедура экстрадиции уже завершена", — уточнил он.

Ранее Сумбаев, подозреваемый в причастности к убийству Шишкиной, после задержания в Тбилиси попросил у грузинских властей предоставить ему убежище, однако суд принял решение о выдаче России.
Подполковник юстиции Шишкина занимала должность следователя по особо важным делам управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу. Ее застрелили в октябре 2018 года. Возможным организатором убийства, как писали СМИ, следствие считает IT-специалиста Сумбаева.
На месте убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по ЦФО Евгении Шишкиной в подмосковном поселке Архангельское. 10 октября 2018
10 октября 2018, 14:44РИА Новости
Следователя в Подмосковье убили из-за ее профессиональной деятельности
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