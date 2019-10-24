В Кемерово машину после ДТП отбросило на влюбленную пару

КЕМЕРОВО, 24 окт - РИА Новости. Парня и девушку, стоящих на тротуаре, сбил попавший в ДТП автомобиль в Кемерово, молодой человек госпитализирован, сообщила РИА Новости инспектор отдела пропаганды Госавтоинспекции по городу Любовь Пупкова.

"ДТП произошло на улице Сибиряков-Гвардейцев. Водитель, управляя автомобилем Renault Laguna, двигался со стороны улицы Тухачевского. На пересечении с улицей Каменской при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю, который двигался во встречном направлении, в результате чего совершил столкновение с автомобилем Ford Fusion. Ford отбросило на двух пешеходов, которые находились на тротуаре в пешеходной зоне, ожидая разрешающий сигнал светофора... По факту ДТП проводится расследование", – рассказала собеседница агентства.

Она добавила, что девушка и парень 18 лет были доставлены в медучреждение, девушка находится на амбулаторном лечении, а молодой человек – в стационаре. Предварительно установлено, что оба водителя были трезвыми.