Бенедикт Камбербэтч высказался по поводу критики фильмов Marvel

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Британский актер Бенедикт Камбербэтч, сыгравший доктора Стрэнджа в супергеройских блокбастерах Marvel, высказался по поводу критики фильмов киновселенной, сообщает Daily Mail.
"Я знаю, что в последнее время было много споров между хорошими режиссерами из-за того, что супергеройские франшизы сейчас везде и всюду. К счастью, многие актеры могут выбирать проекты, независимо от жанра и бюджета. При этом, мы (актеры) не хотим, чтобы один "король" правил всем, имел монополию. Авторов других фильмов тоже должны поддерживать на всех уровнях", — прокомментировал он.
Ранее оскароносные режиссеры Мартин Скорсезе и Фрэнсис Форд Коппола раскртиковали фильмы Marvel. Они сравнили их с парками аттракционов и назвали далекими от искусства и вообще "отвратительными".
Некоторые пользователи в Сети, как и Бенедикт Камбербэтч, придерживаются нейтральной позиции и считают, что проекты этой студии не стоит сравнивать с другими картинами.
"Мне нравится Marvel. Это просто другой жанр. Зачем сравнивать и выбирать", — прокомментировала @_lalique__ в инстаграме.
23 октября, 12:27КультураРената Литвинова присоединилась к критике фильмов Marvel