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РИА Новости
Культура

Бенедикт Камбербэтч высказался по поводу критики фильмов Marvel

14:42 24.10.2019
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© Фото : Marvel Studios, 2016Бенедикт Камбербэтч в фильме "Доктор Стрэндж"(2016)
Бенедикт Камбербэтч в фильме Доктор Стрэндж(2016)
© Фото : Marvel Studios, 2016
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Британский актер Бенедикт Камбербэтч, сыгравший доктора Стрэнджа в супергеройских блокбастерах Marvel, высказался по поводу критики фильмов киновселенной, сообщает Daily Mail.

"Я знаю, что в последнее время было много споров между хорошими режиссерами из-за того, что супергеройские франшизы сейчас везде и всюду. К счастью, многие актеры могут выбирать проекты, независимо от жанра и бюджета. При этом, мы (актеры) не хотим, чтобы один "король" правил всем, имел монополию. Авторов других фильмов тоже должны поддерживать на всех уровнях", — прокомментировал он.

Ранее оскароносные режиссеры Мартин Скорсезе и Фрэнсис Форд Коппола раскртиковали фильмы Marvel. Они сравнили их с парками аттракционов и назвали далекими от искусства и вообще "отвратительными".
Некоторые пользователи в Сети, как и Бенедикт Камбербэтч, придерживаются нейтральной позиции и считают, что проекты этой студии не стоит сравнивать с другими картинами.
"Мне нравится Marvel. Это просто другой жанр. Зачем сравнивать и выбирать", — прокомментировала @_lalique__ в инстаграме.
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