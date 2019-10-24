Бенедикт Камбербэтч высказался по поводу критики фильмов Marvel

"Я знаю, что в последнее время было много споров между хорошими режиссерами из-за того, что супергеройские франшизы сейчас везде и всюду. К счастью, многие актеры могут выбирать проекты, независимо от жанра и бюджета. При этом, мы (актеры) не хотим, чтобы один "король" правил всем, имел монополию. Авторов других фильмов тоже должны поддерживать на всех уровнях", — прокомментировал он.