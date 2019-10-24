Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу

БЕРЛИН, 24 окт — РИА Новости. Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.

"Вместо реакции с их (Нидерландов. — Прим. ред.) стороны мой клиент получил 18 октября, то есть в день истечения поставленного им срока, электронное письмо от нидерландского журналиста из газеты De Telegraaf. Там журналист заявил, что они (прокуратура Нидерландов) не приняли условий моего клиента. От имени своего клиента я уполномочен заявить, что подобная коммуникация неприемлема", — говорится в послании, переданном в РИА Новости.

Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует. Детектив сказал тогда, что может обратиться к России, Малайзии и другим странам с предложением об обнародовании его информации о причинах трагедии, имен людей, ответственных за нее, а также американских спутниковых данных, имеющихся у него. Условием предоставления информации Реш также назвал допуск мировых СМИ к процедуре.

Как заявил в интервью РИА Новости 5 сентября премьер Малайзии, страна готова выслушать доказательства Реша по делу о катастрофе, которые не учла совместная следственная группа.