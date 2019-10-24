Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T17:36Z
https://ria.ru/20191024/1560160306.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/148146/57/1481465785_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_edd3980bbfd96fb3566e423febed56a1.jpg
РИА Новости

Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу

12:47 24.10.2019 (обновлено: 17:36 24.10.2019)
23795
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкЦветы на фюзеляже лайнера Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", потерпевшего крушение в районе города Шахтерска Донецкой области
Цветы на фюзеляже лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерска Донецкой области
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Цветы на фюзеляже лайнера Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", потерпевшего крушение в районе города Шахтерска Донецкой области. Архивное фото
БЕРЛИН, 24 окт — РИА Новости. Немецкий детектив Йозеф Реш получил ответ от прокуратуры Нидерландов по делу МН17 через прессу, этого недостаточно, говорится в письме законного представителя Реша.
"Вместо реакции с их (Нидерландов. — Прим. ред.) стороны мой клиент получил 18 октября, то есть в день истечения поставленного им срока, электронное письмо от нидерландского журналиста из газеты De Telegraaf. Там журналист заявил, что они (прокуратура Нидерландов) не приняли условий моего клиента. От имени своего клиента я уполномочен заявить, что подобная коммуникация неприемлема", — говорится в послании, переданном в РИА Новости.
Обелиск, установленный на месте падения малайзийского самолёта Боинг-777 в Донецкой области. 17 июля 2019
Вчера, 12:35РИА Новости
Немецкий детектив опроверг информацию о продаже данных по катастрофе МН17
Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует. Детектив сказал тогда, что может обратиться к России, Малайзии и другим странам с предложением об обнародовании его информации о причинах трагедии, имен людей, ответственных за нее, а также американских спутниковых данных, имеющихся у него. Условием предоставления информации Реш также назвал допуск мировых СМИ к процедуре.
Как заявил в интервью РИА Новости 5 сентября премьер Малайзии, страна готова выслушать доказательства Реша по делу о катастрофе, которые не учла совместная следственная группа.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
15 октября, 19:36РИА Новости
Авторов фильма о крушении MH17 в Донбассе внесли в базу сайта "Миротворец"
1421044117
Обсудить 13
Йозеф Реш (детектив)MH17. РасследованиеГерманияМалайзияНидерландыВ мире
Популярные комментарии
В прокуратуре..по инерции прикрывают ваши тяжские преступления, но это даже местным депутатам надоело. Финита ля комедия..Отвечать придется за все, что наскакали
24 октября, 13:36
Сергей Смирнов
4510002
Похоже в прокуратуре его считают просто клоуном. Вот и ответ соответствующий.
24 октября, 13:17
Павел Иванов
6211037
Рекомендуем
Объединенная следственная группа (JIT) во время презентации предварительных выводов. 24 мая 2018
Немецкий детектив отозвал предложение о передаче доказательств по МН17
РИА
Новости
Эдвард Сноуден
Сноуден рассказал, как оказался в "ловушке" в России
Демонстрация ракетного комплекса Тополь-М
Китайские СМИ назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Девушка на площади Независимости в Киеве
Украинское экономическое чудо: в следующем году будет сюрприз
Лента
новостей
Сторонники Brexit у здания Парламента в Лондоне
Британия отдаст 33 миллиарда и Северную Ирландию — и все из-за Путина
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка. 24 октября 2019
В Кремле прокомментировали вопрос о преемнике Путина
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Киеве назвали прокачку российского газа через Украину неизбежной
Российская военная полиция в северо-восточном сирийском городе Кобани
Источник сообщил о переброске дополнительных российских военных в Сирию
Политолога Вячеслав Ковтун
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Екатерина Конопенко
Детского тренера с Урала, уволенную за откровенные фото, вызвали на допрос
Карабин производства компании ORSIS
Россия попросила Армению разобраться в ситуации с оружейным тендером
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин
Сечин предположил, кто стоит за атаками на саудовские НПЗ
Задержание
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
Лента новостейМолния