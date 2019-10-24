Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к десяти сайтам из-за фейков

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к десяти интернет-ресурсам, распространявшим недостоверную общественно значимую информацию в связи с новым законом о фейках, сообщил в четверг официальный представитель ГП РФ Александр Куренной.
Президент России Владимир Путин в марте текущего года подписал законы о запрете распространения недостоверной общественно значимой информации и борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство, выражающей явное неуважение к государству. Ранее Куренной заявлял, что, по мнению надзорного ведомства, закон не стал, как того некоторые опасались, инструментом цензуры, "дубиной в руках госорганов, чтобы убирать неудобные ресурсы".
"На сегодняшний день Генеральной прокуратурой РФ направлено в Роскомнадзор 10 требований об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространявшим недостоверную общественно значимую информацию. Не хочу пересказывать суть этой информации. Но чтобы вы понимали, речь как правило о неких не происходивших на самом деле чрезвычайных происшествиях, каких-то жутких взрывах и прочих банальных выдумках, которые не имеют никакой связи с реальностью, но при этом могут спровоцировать, конечно, панические настроения", - сказал Куренной в передаче на интернет-канале ведомства "Эфир".