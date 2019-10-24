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РИА Новости

СК возбудил дело после нападения неизвестного на школьниц под Курском

12:44 24.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 24 окт - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на разбой по факту нападения с ножом неизвестного мужчины на двух 15-летних школьниц в Курской области, которому девушки сумели дать отпор, сообщил в четверг РИА Новости представитель управления СК РФ по региону.
Инцидент произошел 21 октября в местечке Свобода Золотухинского района. По данным полиции, две школьницы 15 лет стояли на автобусной остановке, когда на них с ножом напал мужчина. Девочки получили ранения, им была оказана медицинская помощь, однако госпитализация, как информировала полиция, не потребовалась. По данным полиции, одна из школьниц успела брызнуть в нападавшего из баллончика.
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"Возбуждено дело по части третьей статьи 30 и части первой статьи 162 (УК РФ) - покушение на разбой", - сказал собеседник агентства. Санкция данной статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
По словам представителя следственного управления, никаких требований и угроз со стороны нападавшего не было. Также не было и попытки совершить преступление сексуального характера.
"Совершить хищение они не позволили", - сказал представитель следственного управления.
Собеседник агентства добавил, что девочки возвращались с тренировки.
"По имеющейся информации, одна девушка защитила другую от нападения, когда молодой человек потянул первую девушку", - пояснил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
В настоящее время правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения подозреваемого.
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