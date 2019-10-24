Китай является для США большей угрозой, чем Россия, считает глава Пентагона

"Европа тоже начинает признавать угрозу со стороны Китая. Возможно, им мешает то, что более агрессивная Россия прямо у порога, и они привыкли обращать внимание на угрозы, которые находятся непосредственно перед ними, а не те, которые далеко. Но я думаю, что в длительной перспективе, в долгосрочной перспективе Китай для нас – более серьезная угроза, не Россия", - сказал он, выступая на мероприятии американского фонда Маршалла (German Marshall Fund) в Брюсселе. Трансляция выступления велась на аккаунте фонда в Youtube.