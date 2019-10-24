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РИА Новости

Китай является для США большей угрозой, чем Россия, считает глава Пентагона

12:44 24.10.2019 (обновлено: 20:38 24.10.2019)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaМарк Эспер
Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Марк Эспер . Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава минобороны США Марк Эспер заявил, что с точки зрения Вашингтона Китай представляет для западных стран большую угрозу, чем Россия.
"Европа тоже начинает признавать угрозу со стороны Китая. Возможно, им мешает то, что более агрессивная Россия прямо у порога, и они привыкли обращать внимание на угрозы, которые находятся непосредственно перед ними, а не те, которые далеко. Но я думаю, что в длительной перспективе, в долгосрочной перспективе Китай для нас – более серьезная угроза, не Россия", - сказал он, выступая на мероприятии американского фонда Маршалла (German Marshall Fund) в Брюсселе. Трансляция выступления велась на аккаунте фонда в Youtube.
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Эспер подчеркнул, что в Национальной оборонной стратегии (NDS) США Китай стоит на первом месте, Россия – на втором. По его словам, РФ и КНР "используют свою силу, чтобы принудительным образом изменить стратегическую обстановку". Глава Пентагона призвал европейские страны серьезно воспринимать предупреждения Вашингтона о "военном и экономическом расширении" КНР.
В январе прошлого года минобороны США обнародовало основные положения новой "Национальной оборонной стратегии". Главными принципами документа стали переход от борьбы с терроризмом к соперничеству с "великими державами", такими, как Россия и Китай, которые, как утверждается, угрожают США.
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Министерство обороны СШАКитайРоссияСШАВ мире
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