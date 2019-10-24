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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Президент ДРК предложил включить Африку в работу G7

12:38 24.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо (второй слева) во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо (второй слева) во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо (второй слева) во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди предложил включить Африку в деятельность G7, считая, что континент может играть одну из ведущих ролей на мировой арене.
"Африка хочет оставаться над схваткой и не вмешиваться в какие-то мелкие конфликты на мировой арене, вместо этого стать протагонистом нового мирового порядка. Мы считаем, было бы справедливо включить наш континент и в деятельность "семерки", - сказал конголезский лидер на пленарном заседании саммита Россия — Африка.
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Очередной саммит G7 пройдет 10-12 июня в Майами.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаФеликс Антуан ЧисекедиG7АфрикаВ мире
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