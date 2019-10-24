Президент ДРК предложил включить Африку в работу G7

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Президент Демократической Республики Конго Феликс Чисекеди предложил включить Африку в деятельность G7, считая, что континент может играть одну из ведущих ролей на мировой арене.

"Африка хочет оставаться над схваткой и не вмешиваться в какие-то мелкие конфликты на мировой арене, вместо этого стать протагонистом нового мирового порядка. Мы считаем, было бы справедливо включить наш континент и в деятельность "семерки", - сказал конголезский лидер на пленарном заседании саммита Россия — Африка.