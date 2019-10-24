Посол России в Норвегии надеется на скорое решение вопроса по делу Берга

КИРКЕНЕС (Норвегия), 24 окт – РИА Новости. Вопрос о возможном обмене обвиненного в РФ в шпионаже норвежца Фруде Берга не входит в компетенцию МИДа, однако посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что этот вопрос вскоре может быть решен положительно.

"Это не мы занимаемся обменом, это вопрос судебный, специальных служб. Норвежцы много делают, обивают пороги, чтобы ускорить процесс освобождения, посмотрим, как будет развиваться … Я думаю, что надо подождать, с учетом активных действий и попыток норвежцев найти способ решения этого вопроса, надеюсь, что этот вопрос вскоре может быть решен положительно в пользу норвежской стороны", - сказал Рамишвили.