Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T12:38Z
https://ria.ru/20191024/1560159466.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155273/60/1552736085_0:1:3071:1728_1036x0_80_0_0_d72612ca4b9010e6970860498c7ca9e5.jpg
РИА Новости

Посол России в Норвегии надеется на скорое решение вопроса по делу Берга

12:36 24.10.2019 (обновлено: 12:38 24.10.2019)
188
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КИРКЕНЕС (Норвегия), 24 окт – РИА Новости. Вопрос о возможном обмене обвиненного в РФ в шпионаже норвежца Фруде Берга не входит в компетенцию МИДа, однако посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили в разговоре с РИА Новости выразил надежду на то, что этот вопрос вскоре может быть решен положительно.
"Это не мы занимаемся обменом, это вопрос судебный, специальных служб. Норвежцы много делают, обивают пороги, чтобы ускорить процесс освобождения, посмотрим, как будет развиваться … Я думаю, что надо подождать, с учетом активных действий и попыток норвежцев найти способ решения этого вопроса, надеюсь, что этот вопрос вскоре может быть решен положительно в пользу норвежской стороны", - сказал Рамишвили.
Гражданин Норвегии Фруде Берг, осужденный за шпионаж
29 мая, 13:42РИА Новости
Осужденному за шпионаж норвежцу Бергу выдали словарь в СИЗО
Мосгорсуд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной службы. По мнению следствия, Берг собирал информацию об атомных подлодках ВМФ России. Задержали его при получении секретной информации от работающего на оборонном предприятии россиянина, действовавшего под контролем ФСБ. В октябре стало известно о том, что Берг подал прошение о помиловании.
111004
Обсудить 0
Фруде БергНорвегияРоссияВ мире
Рекомендуем
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора
Лавров: обвиненный в шпионаже норвежец может вернуться домой в любой момент
РИА
Новости
Марк Эспер
Китай является для США большей угрозой, чем Россия, считает глава Пентагона
Обелиск, установленный на месте падения малайзийского самолёта Боинг-777 в Донецкой области. 17 июля 2019
Немецкий детектив опроверг информацию о продаже данных по катастрофе МН17
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Ни один свидетель не назвал Пола Уилана шпионом, заявил адвокат
Лента
новостей
Немецкий детектив расследует катастрофу Боинга над Донбассом
Запросов о данных по МН17 к детективу Решу в указанный им срок не было
Цветы на фюзеляже лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерска Донецкой области
Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
Ассанж отказался от консульской помощи Австралии, сообщили СМИ
Президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо (второй слева) во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент ДРК предложил включить Африку в работу G7
Объединенная следственная группа (JIT) во время презентации предварительных выводов. 24 мая 2018
Немецкий детектив отозвал предложение о передаче доказательств по МН17
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Сеул попросил Россию помочь в денуклеаризации КНДР
Спецпрокурор Роберт Мюллер
СМИ: проверка истоков расследования Мюллера обернулась уголовным делом
Российская военная полиция в сирийском городе Кобани
В МИД России подтвердили выполнение российско-турецкого меморандума
Члены семьи Франсиско Франко во время процедуры перезахоронения диктатора у базилики в Долине Павших, Испания. 24 октября 2019
Под Мадридом началась процедура перезахоронения диктатора Франсиско Франко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
Лента новостейМолния