Немецкий детектив опроверг информацию о продаже данных по катастрофе МН17

БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Немецкий детектив Йозеф Реш опроверг информацию о том, что продал собранные им данные по катастрофе МН17 на Украине в 2014 году неким сторонам, заявил его представитель.

"В СМИ... распространены утверждения о том, что мой клиент уже продал информацию по этому вопросу (катастрофа МН17 - ред.) заинтересованным сторонам. От имени моего клиента я уполномочен заявить, что это неправда! Никто никогда не обращался к нему за этим ни из прессы, ни со стороны кого-либо еще", - говорится в письме, полученном РИА Новости в четверг от адвоката Реша.

Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует. Детектив сказал тогда, что может обратиться к России, Малайзии и другим странам с предложением об обнародовании его информации о причинах трагедии, имен людей, ответственных за неё, а также американских спутниковых данных, имеющихся у него. Условием предоставления информации Реш также назвал допуск мировых СМИ к процедуре. Как заявил в интервью РИА Новости 5 сентября премьер Малайзии, страна готова выслушать доказательства Реша по делу о катастрофе, которые не учла совместная следственная группа.

"Господин Реш заявляет, что этот материал также технически защищен, среди прочего, кодом безопасности. Поэтому, если какой-либо материал будет предложен или появится в будущем, или если кто-то будет ссылаться на моего клиента, это никогда не будет материалом мистера Реша", - сообщил адвокат детектива в письме.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине. Кроме того, эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.