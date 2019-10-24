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РИА Новости

Немецкий детектив опроверг информацию о продаже данных по катастрофе МН17

12:35 24.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОбелиск, установленный на месте падения малайзийского самолёта "Боинг-777" в Донецкой области. 17 июля 2019
Обелиск, установленный на месте падения малайзийского самолёта Боинг-777 в Донецкой области. 17 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Обелиск, установленный на месте падения малайзийского самолёта "Боинг-777" в Донецкой области. 17 июля 2019. Архивное фото
БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Немецкий детектив Йозеф Реш опроверг информацию о том, что продал собранные им данные по катастрофе МН17 на Украине в 2014 году неким сторонам, заявил его представитель.
"В СМИ... распространены утверждения о том, что мой клиент уже продал информацию по этому вопросу (катастрофа МН17 - ред.) заинтересованным сторонам. От имени моего клиента я уполномочен заявить, что это неправда! Никто никогда не обращался к нему за этим ни из прессы, ни со стороны кого-либо еще", - говорится в письме, полученном РИА Новости в четверг от адвоката Реша.
Объединенная следственная группа (JIT) во время презентации предварительных выводов. 24 мая 2018
Вчера, 12:17РИА Новости
Немецкий детектив отозвал предложение о передаче доказательств по МН17
Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует. Детектив сказал тогда, что может обратиться к России, Малайзии и другим странам с предложением об обнародовании его информации о причинах трагедии, имен людей, ответственных за неё, а также американских спутниковых данных, имеющихся у него. Условием предоставления информации Реш также назвал допуск мировых СМИ к процедуре. Как заявил в интервью РИА Новости 5 сентября премьер Малайзии, страна готова выслушать доказательства Реша по делу о катастрофе, которые не учла совместная следственная группа.
"Господин Реш заявляет, что этот материал также технически защищен, среди прочего, кодом безопасности. Поэтому, если какой-либо материал будет предложен или появится в будущем, или если кто-то будет ссылаться на моего клиента, это никогда не будет материалом мистера Реша", - сообщил адвокат детектива в письме.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине. Кроме того, эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.
Ранее парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении Boeing.
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
15 октября, 19:36РИА Новости
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Йозеф Реш (детектив)MH17. РасследованиеГерманияМалайзияНидерландыУкраинаВ мире
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РИА
Новости
Объединенная следственная группа (JIT) во время презентации предварительных выводов. 24 мая 2018
Немецкий детектив отозвал предложение о передаче доказательств по МН17
Немецкий детектив расследует катастрофу Боинга над Донбассом
Запросов о данных по МН17 к детективу Решу в указанный им срок не было
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