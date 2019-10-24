Многодетные семьи Ростовской области освободили от транспортного налога

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг приняли поправки в региональный закон, освободив многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и ряд других категорий граждан от уплаты транспортного налога, передает корреспондент РИА Новости.

"С 1 января следующего года мы освобождаем от уплаты транспортного налога многодетные семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов и опекунов инвалидов с детства, признанных судом недееспособными, а также ветеранов боевых действий. Кроме того, расширяется льгота в отношении ветеранов Великой Отечественной войны", - сказал журналистам председатель заксобрания области Александр Ищенко. Он отметил, что законопроект был внесен губернатором области Василием Голубевым.

По предварительным расчетам, данной мерой поддержки смогут воспользоваться более 100 тысяч граждан. "Объем выпадающих доходов в целом составит около 240 миллионов рублей. Это существенные средства, но мы считаем, что эти категории плательщиков имеют право на освобождение от этого налога", - отметил Ищенко.

Еще одно изменение, принятое депутатами в отношении транспортного налога, касается подхода к распределению доходов от него. "С 1 января 2020 года 100% транспортного налога будет зачисляться в бюджеты городов и районов. Это существенный шаг для того, чтобы изменить возможности муниципалитетов в содержании и ремонте своей дорожной сети", - пояснил председатель областного заксобрания.

В настоящее время транспортный налог полностью поступает в областной дорожный фонд, а затем распределяется в муниципалитеты в виде субсидий. За 2018 год эта сумма составила 3,4 миллиарда рублей, за девять месяцев текущего года - 1,6 миллиарда рублей. "Бывали ситуации, когда деньги аккумулировались в областном бюджете, а в местном не было средств даже на текущее содержание дорожной сети за счет определенных перекосов. Переход на уплату транспортного налога в муниципалитетах позволит от этой ситуации уйти", - сказал Ищенко.