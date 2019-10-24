Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T12:35Z
https://ria.ru/20191024/1560159399.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155566/92/1555669239_0:164:3087:1900_1036x0_80_0_0_0c3b1edaa04ab3ca8162a5a2aaec177e.jpg
РИА Новости
Ростовская область

Многодетные семьи Ростовской области освободили от транспортного налога

12:35 24.10.2019
58
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с детьми в парке
Женщина гуляет с детьми в парке
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Женщина гуляет с детьми в парке. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг приняли поправки в региональный закон, освободив многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами и ряд других категорий граждан от уплаты транспортного налога, передает корреспондент РИА Новости.
"С 1 января следующего года мы освобождаем от уплаты транспортного налога многодетные семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов и опекунов инвалидов с детства, признанных судом недееспособными, а также ветеранов боевых действий. Кроме того, расширяется льгота в отношении ветеранов Великой Отечественной войны", - сказал журналистам председатель заксобрания области Александр Ищенко. Он отметил, что законопроект был внесен губернатором области Василием Голубевым.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 09:53Ростовская область
В Госдуме презентовали достижения и потенциал развития Ростовской области
По предварительным расчетам, данной мерой поддержки смогут воспользоваться более 100 тысяч граждан. "Объем выпадающих доходов в целом составит около 240 миллионов рублей. Это существенные средства, но мы считаем, что эти категории плательщиков имеют право на освобождение от этого налога", - отметил Ищенко.
Еще одно изменение, принятое депутатами в отношении транспортного налога, касается подхода к распределению доходов от него. "С 1 января 2020 года 100% транспортного налога будет зачисляться в бюджеты городов и районов. Это существенный шаг для того, чтобы изменить возможности муниципалитетов в содержании и ремонте своей дорожной сети", - пояснил председатель областного заксобрания.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
7 октября, 16:05Ростовская область
Строительство "Гандбол Арены" в Ростове-на-Дону завершится в 2023 году
В настоящее время транспортный налог полностью поступает в областной дорожный фонд, а затем распределяется в муниципалитеты в виде субсидий. За 2018 год эта сумма составила 3,4 миллиарда рублей, за девять месяцев текущего года - 1,6 миллиарда рублей. "Бывали ситуации, когда деньги аккумулировались в областном бюджете, а в местном не было средств даже на текущее содержание дорожной сети за счет определенных перекосов. Переход на уплату транспортного налога в муниципалитетах позволит от этой ситуации уйти", - сказал Ищенко.
Он отметил, что принятые изменения позволят муниципальным образованиям оперативнее решать вопросы, связанные с дорожной деятельностью. "Конечно, транспортный налог собирается неравномерно по территории области ... Этих средств будет достаточно для текущего содержания дорожной сети, но понятно, что сельские территории построить новую дорогу на эти средства не смогут. Поэтому в целом забота о дорожной сети области останется на плечах министерства транспорта региона", - заключил он.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев на стенде МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
26 сентября, 10:57Ростовская область
В Ростовской области утвердили прогноз социально-экономического развития
000000
Обсудить 0
Ростовская областьВасилий ГолубевРостовская областьОбщество
Рекомендуем
Руденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей
Руденя: в Верхневолжье перезапустят стекольный завод со столетней историей
РИА
Новости
Адаптированная моторизированноая нейроколяска (слева), справа - экзоскелет ног
В Подмосковье выданы сертификаты на покупку оборудования для инвалидов
Первый заместитель председателя правительства РФ министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Госдума установила особенности исполнения бюджета в 2020 году
Производство цемента на заводе
Крупный производитель цемента в КЧР ввел в эксплуатацию теплоэлектростанцию
Лента
новостей
Жилищное строительство в Краснодаре
Кубань сохранила третье место в России по объемам ввода жилья
Клубника, выращенная в питомнике
Клубничная ферма открылась у подножия вулканов на Камчатке
Денежные купюры и монеты России
В Московской области на 3,7% увеличится арендная ставка на землю
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Чувашия увеличила объемы финансирования государственных программ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко предложила доработать закон о закупках для социального питания
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оценил требования к предельному возрасту пребывания на госслужбе
Посетители во время посещения выставки
В музеях и театрах МО создадут условия для маломобильных граждан
Лев Деньгов на экономическом форуме Россия - Африка в Сочи
Переговоры в Ливии по теме заключенных россиян пройдут в ноябре
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин на экономическом форуме Россия – Африка
Кобылкин поддержал стремление Африки менять ситуацию с добычей ископаемых
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
Лента новостейМолния