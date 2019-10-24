Комитет Госдумы по охране здоровья обсудит 12 антитабачных законопроектов

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья планирует в ноябре провести обсуждение всех законопроектов антитабачной направленности, находящихся на рассмотрении комитета, с участием авторов проектов и Минздрава, сообщил глава комитета Дмитрий Морозов.
Ранее Морозов сообщал, что по этой теме запланирована на осень встреча с представителями Минздрава для того, чтобы устранить разногласия в отношении пакета законопроектов.
"Уверен, что после региональной недели (последняя неделя октября) мы проведем совещание со всеми участниками процесса, со всеми авторами табачных законопроектов с тем, чтобы наконец-то понять, как нам этот гордиев узел уже разрубить", - сказал Морозов.
По его словам, комитет уже обратился с этим вопросом к замминистра здравоохранения Олегу Салагаю.
Всего, сообщил Морозов, в комитете находятся 12 антитабачных законопроектов, шесть из них направлены на ограничение оборота электронных систем доставки табака. По мнению главы комитета, многие из них авторы могли бы объединить в один. При этом положительный отзыв правительства пока получен лишь на один законопроект, внесённый членами Совета Федерации Валерием Рязанским, Ларисой Тюриной и Эдуардом Исаковым. Им предлагается распространить положения закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на электронные курительные изделия, включая кальяны, а также предусмотреть административную ответственность за нарушение запретов и ограничений, связанных с их оборотом и использованием.
Член комитета по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ) в ходе заседания комитета предложил внести в Думу единый межфракционный законопроект. Морозов ответил, что и это предложение будет проанализировано.