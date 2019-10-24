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РИА Новости

Мосгорсуд продлил двум сестрам Хачатурян запрет на ночные прогулки

12:31 24.10.2019
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© АГН "Москва" / Александр АвиловМария Хачатурян
Мария Хачатурян
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Мария Хачатурян. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мосгорсуд продлил Ангелине и Крестине Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца, запрет определенных действий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следователя удовлетворить, продлить запрет определенных действий до 28 декабря", - огласил решение судья Дмитрий Гордеев. Заседание прошло в закрытом режиме, чтобы сохранить тайну частной жизни.
По условию меры пресечения, обвиняемые должны своевременно являться к следователю и в суд, также им запрещено покидать дом в ночное время. Аналогичное ходатайство в отношении младшей из трех сестер Мосгорсуд рассмотрит позднее в четверг.
Расследование дела уже завершено, обвиняемые знакомятся с материалами. Как следует из постановления суда, представители родственников Михаила Хачатуряна просили ужесточить меру пресечения.
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Плохой хороший отец: новые подробности в деле сестер Хачатурян
18 октября, 19:15
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий". В июне 2019 года следствие предъявило сестрам самую тяжкую из возможных квалификаций - обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору. Девушкам грозит от 8 до 20 лет колонии.
СК после проверки действий Хачатуряна на признаки преступлений, предусмотренных статьями УК РФ 117, 132 и 133 (истязание и сексуальные преступления) не стал возбуждать дело против Хачатуряна в связи с его смертью. При этом судмедэкспертизой были установлены факты морального, физического и сексуального насилия Хачатуряна над своими дочерьми.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что суд должен принять во внимание обстоятельства насилия отца над девушками.
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Дело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеМосковский городской судРоссияПроисшествия
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