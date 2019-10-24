Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T12:31Z
https://ria.ru/20191024/1560158428.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/116401/06/1164010637_0:0:2501:1407_1036x0_80_0_0_033419703b9a69284fb20803530d8bff.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Президент Кот-д'Ивуара призвал российский бизнес работать в его стране

12:31 24.10.2019
156
© AFP 2019 / Sia KambouПрезидент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара выступает в президентском дворце в Абиджане
Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара выступает в президентском дворце в Абиджане
© AFP 2019 / Sia Kambou
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара призвал российский бизнес работать в республике.
"Я призываю российский частный сектор не преминуть воспользоваться многочисленными реформами, которые мы проводим для улучшения инвестклимата - в частности, в сельскохозяйственной области, в энергетике, горнорудной промышленности и транспортном секторе", - сказал он в ходе пленарного заседания на саммите "Россия-Африка".
Президент Кот-д'Ивуара выразил уверенность, что форум "Россия-Африка" будет способствовать росту товарооборота между РФ и странами континента. "Станет очевиден невероятный экономический потенциал, который предоставляется инвесторам как в области переработки сырья, так и использования природных ископаемых", - отметил он.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходят в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Вчера, 12:10Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Бедность населения не способствует экономическому развитию, заявил Путин
300000
Обсудить 0
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаАлассан Драман УаттараКот-д'ИвуарРоссияВ мире
Рекомендуем
Посетитель выставочного центра. Архивное фото
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
РИА
Новости
Президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо (второй слева) во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент ДРК предложил включить Африку в работу G7
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Доходы от добычи ресурсов должны распределяться справедливо, считает Путин
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования с главами делегаций государств-участников саммита Россия - Африка
Кабо-Верде хочет принять следующий саммит Россия — Африка
Лента
новостей
Плакат в руках активиста во время акции в поддержку Джулиана Ассанжа около здания Вестминистерского Суда в Лондоне
Ассанж отказался от консульской помощи Австралии, сообщили СМИ
Президент РФ Владимир Путин и президент Анголы Жоау Мануэл Гонсалвеш Лоуренсу с супругой на церемонии официальной встречи глав государств и правительств государств-участников саммита Россия - Африка
Путин встретился с президентом Анголы
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Сеул попросил Россию помочь в денуклеаризации КНДР
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Помощь Африке должна заключаться в развитии там производства, считает Путин
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
Россия и Руанда договорились о создании Центра ядерной науки и технологий
Президент РФ Владимир Путин
Россия продолжит стратегическую линию по укреплению стабильности в Африке
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
Россия и ЮАР подпишут меморандум о сотрудничестве в молодежной политике
Марк Эспер
Китай является для США большей угрозой, чем Россия, считает глава Пентагона
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Путин встретится с главами Анголы и Кении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Хабаровском крае
09:34В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра
09:30Глава офиса Зеленского назвал данные о подготовке ему подозрения фейком
09:29В Уфе проверяют данные об избиении пассажирки водителем автобуса
09:24В Госдуме предложили ограничить рекламу в кинотеатрах десятью минутами
09:19Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
Лента новостейМолния