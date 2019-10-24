Президент Кот-д'Ивуара призвал российский бизнес работать в его стране

"Я призываю российский частный сектор не преминуть воспользоваться многочисленными реформами, которые мы проводим для улучшения инвестклимата - в частности, в сельскохозяйственной области, в энергетике, горнорудной промышленности и транспортном секторе", - сказал он в ходе пленарного заседания на саммите "Россия-Африка".