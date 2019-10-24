Президент Кот-д'Ивуара призвал российский бизнес работать в его стране

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара призвал российский бизнес работать в республике.
"Я призываю российский частный сектор не преминуть воспользоваться многочисленными реформами, которые мы проводим для улучшения инвестклимата - в частности, в сельскохозяйственной области, в энергетике, горнорудной промышленности и транспортном секторе", - сказал он в ходе пленарного заседания на саммите "Россия-Африка".
Президент Кот-д'Ивуара выразил уверенность, что форум "Россия-Африка" будет способствовать росту товарооборота между РФ и странами континента. "Станет очевиден невероятный экономический потенциал, который предоставляется инвесторам как в области переработки сырья, так и использования природных ископаемых", - отметил он.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходят в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.