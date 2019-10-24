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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

В России создана эффективная система безопасности, заявил Путин

12:26 24.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита "Россия - Африка"
СОЧИ, 24 окт — РИА Новости. В России создана эффективная система безопасности и эффективная армия, при этом расходы на нужды министерства обороны имеют тенденцию к сокращению, заявил Президент РФ Владимир Путин.
"Хочу ваше внимание обратить на то, что ни для кого не секрет, и мы этим гордимся — сегодня в России создана достаточно эффективная система безопасности, и, что самое главное, эффективная современная армия. У нас еще много что нужно сделать в этом смысле, но она достаточно эффективна сегодня. Но мы тратим на нужды министерства обороны менее 3%, и имеется тенденция к сокращению и этих расходов", — сказал Путин, комментируя выступление президента Республики Чад Идрисса Деби Итно на саммите "Россия — Африка".
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Он добавил, что борьба с терроризмом и организованной преступностью чрезвычайно важна, однако расходы стран Африки на эту сферу, которые могут составлять от 18 до 30% бюджета, являются "непосильной нагрузкой".
"Конечно, это (сокращение военных расходов – ред.) должно быть предметом нашего особого внимания в будущем", — добавил российский лидер.
Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет.
МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаВладимир ПутинРоссияБезопасность
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