В России создана эффективная система безопасности, заявил Путин

"Хочу ваше внимание обратить на то, что ни для кого не секрет, и мы этим гордимся — сегодня в России создана достаточно эффективная система безопасности, и, что самое главное, эффективная современная армия. У нас еще много что нужно сделать в этом смысле, но она достаточно эффективна сегодня. Но мы тратим на нужды министерства обороны менее 3%, и имеется тенденция к сокращению и этих расходов", — сказал Путин, комментируя выступление президента Республики Чад Идрисса Деби Итно на саммите "Россия — Африка".