Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T13:00Z
https://ria.ru/20191024/1560158161.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156015/78/1560157827_0:2:640:362_1036x0_80_0_0_e2a17f635e7d71f3e9317351ba2f355c.jpg
РИА Новости
ЯсноПонятно
Нужно ли становиться лучше каждый день, точно ли нужно создавать семью или так нормально, жить с родителями или снимать - находим ответы на сложные вопросы.

Подкаст "ЯсноПонятно". Как себя вести в соцсетях на страницах умерших

13:00 24.10.2019
60
ЯсноПонятно
Подкаст «ЯсноПонятно». Как себя вести в соцсетях на страницах умерших
Вчера, 13:00
Уместно ли удалять аккаунт умершего из друзей? Стоит ли поздравлять его с днём рождения и тегать на своей страничке в день поминовения? Почему люди ведут социальные сети за ушедших близких? Как современные технологии могут скопировать манеру общения тех, кого уже нет снами? И что можно сделать с аккаунтом после смерти?
Если нормы того, как скорбеть офлайн, очевидны, и в разных культурах есть общее представление об этом, то как вести себя со страницей умершего в социальных сетях каждому приходится решать самостоятельно: опираясь на свои чувства и представления об этике. Одобряемые всеми практики ещё не выработаны. При этом число страниц умерших пользователей рано или поздно превысит число живых.
Как поступать со страницами ушедших людей и кому завещать свое цифровое имущество, обсуждают Лина, Ваня и Ксюша.
Эксперт эпизода — кандидат культурологии, автор "Блога злобного культуролога" Оксана Мороз — рассказала, можно ли устраивать поминки на страницах в соцсетях и уместно ли горевать онлайн.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме
402100
Обсудить 0
ЯсноПонятноПодкаст
Рекомендуем
Планшеты, фейки, «с кем живёте?». Чего нам ждать от Переписи-2020?
Планшеты, фейки, "с кем живёте?". Чего нам ждать от Переписи-2020?
РИА
Новости
Сергей Карякин про шахматные скандалы, поклонниц и читерство
Сергей Карякин про шахматные скандалы, поклонниц и читерство
Страхи рожающих: менеджмент боли и медицинские вмешательства
Страхи рожающих: менеджмент боли и медицинские вмешательства
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появилась новая функция
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
Greenpeace просит защитить белух из китовой тюрьмы от рыбаков из КНДР
Автомобильное движение на Новом Арбате в Москве. Слева - здание Правительства Москвы
Дегтев: в Москве пройдет серия мероприятий по развитию конкурентной среды
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Пожар на базе ОМОНа в Ингушетии полностью потушили
Вид на здание Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в Москве
ВГТРК опровергла сообщение об эвакуации в здании компании
Место прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, в результате чего были затоплены общежития рабочих золотодобывающей артели
Роскосмос ведет съемку со спутников места ЧП с дамбами в Красноярском крае
Экономический форум Россия - Африка
Россия может создать дата-центры в Африке для продвижения своего ПО
Министр информационных технологий и связи Королевства Эсватини принцесса Сиханизо Дламини на форуме Россия – Африка
Эсватини заинтересовано в сотрудничестве с Россией по кибербезопасности
Компьютер
Российский разработчик ПО "Мой Офис" договорился о его экспорте в Конго
Спецпрокурор Роберт Мюллер
СМИ: проверка истоков расследования Мюллера обернулась уголовным делом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:19Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
Лента новостейМолния