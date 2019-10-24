Подкаст "ЯсноПонятно". Как себя вести в соцсетях на страницах умерших

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ЯсноПонятно Подкаст «ЯсноПонятно». Как себя вести в соцсетях на страницах умерших

Уместно ли удалять аккаунт умершего из друзей? Стоит ли поздравлять его с днём рождения и тегать на своей страничке в день поминовения? Почему люди ведут социальные сети за ушедших близких? Как современные технологии могут скопировать манеру общения тех, кого уже нет снами? И что можно сделать с аккаунтом после смерти?