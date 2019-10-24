Подкаст «ЯсноПонятно». Как себя вести в соцсетях на страницах умерших

Если нормы того, как скорбеть офлайн, очевидны, и в разных культурах есть общее представление об этом, то как вести себя со страницей умершего в социальных сетях каждому приходится решать самостоятельно: опираясь на свои чувства и представления об этике. Одобряемые всеми практики ещё не выработаны. При этом число страниц умерших пользователей рано или поздно превысит число живых.
Как поступать со страницами ушедших людей и кому завещать свое цифровое имущество, обсуждают Лина, Ваня и Ксюша.
Эксперт эпизода — кандидат культурологии, автор "Блога злобного культуролога" Оксана Мороз — рассказала, можно ли устраивать поминки на страницах в соцсетях и уместно ли горевать онлайн.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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