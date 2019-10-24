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РИА Новости

Запросов о данных по МН17 к детективу Решу в указанный им срок не было

12:25 24.10.2019
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© РИА НовостиНемецкий детектив расследует катастрофу Боинга над Донбассом
Немецкий детектив расследует катастрофу Боинга над Донбассом
© РИА Новости
Немецкий детектив расследует катастрофу Боинга над Донбассом. Архивное фото
БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Ни Нидерланды, ни Малайзия не обратились к детективу из ФРГ Йозефу Решу за информацией о МН17 в обозначенный им срок, сообщил представитель детектива.
"От имени и по доверенности моего клиента я сообщаю вам, что предоставленная моим клиентом возможность раскрыть доказательства никем не использовалась и что в течение установленного им срока не было получено ни одного заявления - ни от JIT (международной следственной группы – ред.), ни от прокуратуры Нидерландов, со стороны малазийского следственного комитета или любого другого органа. Этот срок истек, как объявлено 18.10.2019", - говорится в письме, полученном РИА Новости от адвоката Реша.
Объединенная следственная группа (JIT) во время презентации предварительных выводов. 24 мая 2018
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Немецкий детектив отозвал предложение о передаче доказательств по МН17
Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует. Детектив сказал тогда, что может обратиться к России, Малайзии и другим странам с предложением об обнародовании его информации о причинах трагедии, имен людей, ответственных за нее, а также американских спутниковых данных, имеющихся у него. Условием предоставления информации Реш также назвал допуск мировых СМИ к процедуре.
Как заявил в интервью РИА Новости 5 сентября премьер Малайзии, страна готова выслушать доказательства Реша по делу о катастрофе, которые не учла совместная следственная группа.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
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Немецкий детектив отозвал предложение о передаче доказательств по МН17
Цветы на фюзеляже лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерска Донецкой области
Детектив Реш получил ответ от Нидерландов по делу МН17 через прессу
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