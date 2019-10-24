Запросов о данных по МН17 к детективу Решу в указанный им срок не было

БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Ни Нидерланды, ни Малайзия не обратились к детективу из ФРГ Йозефу Решу за информацией о МН17 в обозначенный им срок, сообщил представитель детектива.

"От имени и по доверенности моего клиента я сообщаю вам, что предоставленная моим клиентом возможность раскрыть доказательства никем не использовалась и что в течение установленного им срока не было получено ни одного заявления - ни от JIT (международной следственной группы – ред.), ни от прокуратуры Нидерландов, со стороны малазийского следственного комитета или любого другого органа. Этот срок истек, как объявлено 18.10.2019", - говорится в письме, полученном РИА Новости от адвоката Реша.

Ранее Реш, который занимался расследованием крушения МН17 с 2014 года, в интервью РИА Новости сообщил, что ему известны имена лиц, ответственных за катастрофу, и другие данные, которые международное следствие, по его словам, игнорирует. Детектив сказал тогда, что может обратиться к России, Малайзии и другим странам с предложением об обнародовании его информации о причинах трагедии, имен людей, ответственных за нее, а также американских спутниковых данных, имеющихся у него. Условием предоставления информации Реш также назвал допуск мировых СМИ к процедуре.

Как заявил в интервью РИА Новости 5 сентября премьер Малайзии, страна готова выслушать доказательства Реша по делу о катастрофе, которые не учла совместная следственная группа.