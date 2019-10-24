Ни один свидетель не назвал Пола Уилана шпионом, заявил адвокат

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Защита обвиняемого в шпионаже Пола Уилана утверждает, что ни один из свидетелей не замечал, чтобы американец вел себя как иностранный шпион.
"Мы продолжаем знакомиться с материалами дела, она засекречены, но можно сказать, что есть много всего, что доказывает нашу версию о провокации. Кроме того, ни один из свидетелей не говорит, что Пол склонял их к чему-то, проявлял себя как разведчик спецслужбы США", - заявил в четверг журналистам адвокат Владимир Жеребенков.
Узнать позицию следствия по этому вопросу не представляется возможным: оно ни раньше, ни сейчас его не комментирует из-за секретности.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Вину он не признает.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". Как полагал обвиняемый, на накопителе должны были содержаться фотографии из поездки в Сергиев Посад, в ходе которой они вместе с другом посетили лавру. Защитник считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".