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РИА Новости

Ни один свидетель не назвал Пола Уилана шпионом, заявил адвокат

12:24 24.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Защита обвиняемого в шпионаже Пола Уилана утверждает, что ни один из свидетелей не замечал, чтобы американец вел себя как иностранный шпион.
"Мы продолжаем знакомиться с материалами дела, она засекречены, но можно сказать, что есть много всего, что доказывает нашу версию о провокации. Кроме того, ни один из свидетелей не говорит, что Пол склонял их к чему-то, проявлял себя как разведчик спецслужбы США", - заявил в четверг журналистам адвокат Владимир Жеребенков.
Узнать позицию следствия по этому вопросу не представляется возможным: оно ни раньше, ни сейчас его не комментирует из-за секретности.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Вину он не признает.
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Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работает старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". Как полагал обвиняемый, на накопителе должны были содержаться фотографии из поездки в Сергиев Посад, в ходе которой они вместе с другом посетили лавру. Защитник считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
Гражданин США Пол Уилан в суде
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