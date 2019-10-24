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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии

12:22 24.10.2019
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© AP Photo / StringerРоссийская военная полиция в сирийском городе Кобани
Российская военная полиция в сирийском городе Кобани
© AP Photo / Stringer
Российская военная полиция в сирийском городе Кобани. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 11 случаев нарушения перемирия, Турция - 25, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 11 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – три, Алеппо – два, Идлиб – пять, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – четыре, Идлиб – девять, Хама – восемь, Латакия – четыре", - говорится в сообщении.
В течение суток центром по примирению гуманитарные акции не проводились.
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