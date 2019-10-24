Россия за сутки зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 11 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – три, Алеппо – два, Идлиб – пять, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 25 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо – четыре, Идлиб – девять, Хама – восемь, Латакия – четыре", - говорится в сообщении.