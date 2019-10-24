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РИА Новости

В Кремле не видели заявления Фадеева о рассмотрении дел против полицейских

12:21 24.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Валерий Фадеев. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Кремле не знакомы с заявлением нового главы СПЧ Валерия Фадеева о том, что Следственный комитет якобы быстро рассматривает заявления о преступлениях против полицейских, но не принимает заявления граждан на действия правоохранительных органов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я не видел этого заявления Фадеева, я ничего не могу вам сказать... Я не уследил, не имел возможности ознакомиться полностью (с эти заявлением - ред.), поэтому не стану ничего комментировать", - сказал Песков, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать заявление Фадеева.
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Как отметил Песков, для комментария этого заявления нужна конкретная статистика, а "какие-то общие заявления на этот счет не считаю корректным (давать)".
Ранее в ряде СМИ Фадеев утверждал, что ряд участников несанкционированных акций в Москве, которые посчитали себя потерпевшими, обращаются с заявлениями на действия полиции, но они остаются без ответа.
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Валерий ФадеевДмитрий ПесковРоссияОбщество
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