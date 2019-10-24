В Кремле не видели заявления Фадеева о рассмотрении дел против полицейских

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Кремле не знакомы с заявлением нового главы СПЧ Валерия Фадеева о том, что Следственный комитет якобы быстро рассматривает заявления о преступлениях против полицейских, но не принимает заявления граждан на действия правоохранительных органов, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не видел этого заявления Фадеева, я ничего не могу вам сказать... Я не уследил, не имел возможности ознакомиться полностью (с эти заявлением - ред.), поэтому не стану ничего комментировать", - сказал Песков, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать заявление Фадеева.

Как отметил Песков, для комментария этого заявления нужна конкретная статистика, а "какие-то общие заявления на этот счет не считаю корректным (давать)".