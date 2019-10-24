В Молдавии одобрили отставку главы Высшей судебной палаты

Ранее пресс-секретарь Генпрокуратуры Эмил Гайтур сообщил, что Друцэ 24 сентября по запросу Генеральной прокуратуры был лишен иммунитета. Поводом для уголовного преследования стало обращение Службы информации и безопасности, которая проанализировали имущество, приобретенное членами семьи Друцэ, в период 2016–2019 годов, и обнаружила существенное различие между расходами и доходами семьи.

Согласно местному законодательству, если суд признает Друцэ виновным в совершении преступления, ему грозит штраф в размере до 500 тысяч леев (около 28 тысяч долларов) или лишение свободы на срок до 15 лет. Также он будет лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.