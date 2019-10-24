В Молдавии одобрили отставку главы Высшей судебной палаты

КИШИНЕВ, 24 окт — РИА Новости. Высший совет магистратуры на заседании в четверг одобрил отставку председателя Высшей судебной палаты Иона Друцэ, об этом заявил исполняющий обязанности главы ВСМ Дорел Мустяцэ.
Ранее пресс-секретарь Генпрокуратуры Эмил Гайтур сообщил, что Друцэ 24 сентября по запросу Генеральной прокуратуры был лишен иммунитета. Поводом для уголовного преследования стало обращение Службы информации и безопасности, которая проанализировали имущество, приобретенное членами семьи Друцэ, в период 2016–2019 годов, и обнаружила существенное различие между расходами и доходами семьи.
"Принимается отставка судьи Иона Друцэ с поста председателя Высшей судебной палаты. Парламенту Республики Молдова предлагается освободить Иона Друцэ с поста главы ВСП", - заявил Мустяцэ во время заседания.
Согласно местному законодательству, если суд признает Друцэ виновным в совершении преступления, ему грозит штраф в размере до 500 тысяч леев (около 28 тысяч долларов) или лишение свободы на срок до 15 лет. Также он будет лишен права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет.