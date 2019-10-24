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РИА Новости

Силуанов поручил разработать более амбициозный план приватизации

12:19 24.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя правительства РФ министр финансов РФ Антон Силуанов
Первый заместитель председателя правительства РФ министр финансов РФ Антон Силуанов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый заместитель председателя правительства РФ министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов уже дал поручение Минэкономразвития разработать более амбициозный план приватизации.
"Конечно. Министерство работает над этим", - сказал Силуанов журналистам, отвечая на вопрос, дал ли он уже такое поручение министерству и когда план будет разработан.
Ранее в октябре первый вице-премьер сообщил, что иностранные инвесторы в Вашингтоне интересовались причинами скромных темпов приватизации в РФ, и заявил, что необходимо разработать более амбициозный план.
Отвечая на вопрос, будут ли включены в план РЖД, Силуанов сказал: "Посмотрим".
Здание Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества)
1 июня, 00:00РИА Недвижимость
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Антон СилуановРоссияЭкономика
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