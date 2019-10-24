Поправку о приравнивании вейпов к табаку могут обсудить в Госдуме отдельно

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Авторы поправки в законопроект о курилках, которой предлагалось приравнять вейпы и электронные сигареты к табаку, вынесут ее на отдельное голосование палаты и будут настаивать на принятии, если профильный комитет не будет гарантировать принятие отдельного похожего законопроекта, который также находится на рассмотрении в Думе, сообщил журналистам глава фракции "Единая Россия", вице-спикер ГД Сергей Неверов.

Комитет Госдумы по охране здоровья на заседании в четверг отклонил поправку, внесённую ко второму чтению в законопроект, согласно которым планировалось вейпы и электронные сигареты приравнять к табаку. Комитет пришёл к выводу, что этой поправкой будет меняться концепция законопроекта, поэтому юридически приравнивать электронные сигареты необходимо иным способом. Авторами этой поправки выступили Неверов, первый зампред фракции Андрей Исаев и депутат Сергей Боярский.

"Мы попробуем эту поправку вынести на отдельное голосование на палате. И если представитель комитета, который будет докладывать, скажет о том, что данный законопроект будет приниматься в том формате, в концепции нашей поправки, то мы тогда ее снимем. А если не будет приниматься, то мы будем настаивать на ее принятии на отдельном голосовании Государственной Думы", - сказал Неверов.

Как ранее в ходе заседания думского комитета по охране здоровья сообщил его председатель Дмитрий Морозов, всего в комитете на рассмотрении находится 12 законопроектов по антитабачной тематике, в том числе проект, внесённый членами Совета Федерации Валерием Рязанским, Ларисой Тюриной и Эдуардом Исаковым. Законопроектом предлагается распространить положения закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на электронные курительные изделия, включая кальяны, а также предусмотреть административную ответственность за нарушение запретов и ограничений, связанных с их оборотом и использованием. На него получен положительный отзыв Правительства.

В конце 2017 года депутат Госдумы Сергей Боярский внес законопроект, допускающий курение в специально выделенных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его до первого чтения, и автор сделал это. Затем комитеты по охране здоровья и по транспорту рекомендовали принять проект в первом чтении.