Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T12:18Z
https://ria.ru/20191024/1560157419.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155513/67/1555136764_0:119:2000:1244_1036x0_80_0_0_2c087485a1c2dbe5f91b46a1d9759bb8.jpg
РИА Новости

Поправку о приравнивании вейпов к табаку могут обсудить в Госдуме отдельно

12:18 24.10.2019
443
© AP Photo / Nam Y. Huh, FileЭлектронная сигарета
Электронная сигарета
© AP Photo / Nam Y. Huh, File
Электронная сигарета. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Авторы поправки в законопроект о курилках, которой предлагалось приравнять вейпы и электронные сигареты к табаку, вынесут ее на отдельное голосование палаты и будут настаивать на принятии, если профильный комитет не будет гарантировать принятие отдельного похожего законопроекта, который также находится на рассмотрении в Думе, сообщил журналистам глава фракции "Единая Россия", вице-спикер ГД Сергей Неверов.
Комитет Госдумы по охране здоровья на заседании в четверг отклонил поправку, внесённую ко второму чтению в законопроект, согласно которым планировалось вейпы и электронные сигареты приравнять к табаку. Комитет пришёл к выводу, что этой поправкой будет меняться концепция законопроекта, поэтому юридически приравнивать электронные сигареты необходимо иным способом. Авторами этой поправки выступили Неверов, первый зампред фракции Андрей Исаев и депутат Сергей Боярский.
Вейп
Вчера, 10:49РИА Новости
Комитет Госдумы отклонил поправку, приравнивающую вейпы к табаку
"Мы попробуем эту поправку вынести на отдельное голосование на палате. И если представитель комитета, который будет докладывать, скажет о том, что данный законопроект будет приниматься в том формате, в концепции нашей поправки, то мы тогда ее снимем. А если не будет приниматься, то мы будем настаивать на ее принятии на отдельном голосовании Государственной Думы", - сказал Неверов.
Как ранее в ходе заседания думского комитета по охране здоровья сообщил его председатель Дмитрий Морозов, всего в комитете на рассмотрении находится 12 законопроектов по антитабачной тематике, в том числе проект, внесённый членами Совета Федерации Валерием Рязанским, Ларисой Тюриной и Эдуардом Исаковым. Законопроектом предлагается распространить положения закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на электронные курительные изделия, включая кальяны, а также предусмотреть административную ответственность за нарушение запретов и ограничений, связанных с их оборотом и использованием. На него получен положительный отзыв Правительства.
В конце 2017 года депутат Госдумы Сергей Боярский внес законопроект, допускающий курение в специально выделенных помещениях аэропортов. В феврале 2018 года профильный думский комитет по охране здоровья рекомендовал уточнить его до первого чтения, и автор сделал это. Затем комитеты по охране здоровья и по транспорту рекомендовали принять проект в первом чтении.
Однако Минздрав выступил против законопроекта. По его мнению, возвращение курительных комнат в аэропорты будет способствовать увеличению количества курильщиков и росту числа заболеваний, обусловленных потреблением сигарет. Госдума в июле приняла законопроект в первом чтении.
Посетитель на выставке vape-индустрии
17 октября, 15:56РИА Новости
ЕЭК допустила возможность введения техрегламента на вейпы
300000
Обсудить 0
Госдума РФСергей НеверовРоссияОбщество
Рекомендуем
Собаки в приюте для бездомных животных
Обновленный КоАП дополнят пунктами о жестоком обращении с животными
РИА
Новости
Здание Государственной Думы РФ
Комитет Госдумы поддержал проект о восстановлении системы медвытрезвителей
Объединенная следственная группа (JIT) во время презентации предварительных выводов. 24 мая 2018
Немецкий детектив отозвал предложение о передаче доказательств по МН17
Вейп
Комитет Госдумы отклонил поправку, приравнивающую вейпы к табаку
Лента
новостей
Политолога Вячеслав Ковтун
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина на Парижской площади
Бундестаг отклонил предложение об отмене антироссийских санкций
Демонстрация ракетного комплекса Тополь-М
Китайские СМИ назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Задержание
Полиция задержала подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
Актер Сергей Сивохо
Украина начинает "крестовый поход комиков" на восток
Задержание
В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
В Киеве назвали прокачку российского газа через Украину неизбежной
Карабин производства компании ORSIS
Россия попросила Армению разобраться в ситуации с оружейным тендером
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Сечин назвал Саудовскую Аравию "хрупким поставщиком" нефти
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Хабаровском крае
09:34В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра
09:30Глава офиса Зеленского назвал данные о подготовке ему подозрения фейком
09:29В Уфе проверяют данные об избиении пассажирки водителем автобуса
09:24В Госдуме предложили ограничить рекламу в кинотеатрах десятью минутами
09:19Американская журналистка поделилась впечатлениями от похода в баню в России
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
Лента новостейМолния